白雲另類視角騷身材震撼眼球　元旦寶寶迎37歲網民激讚：美到犯規

擁有逼爆上圍的前TVB藝人白雲,原來是元旦寶寶,剛迎來37歲生日的她,在社交平台再派福利,找來專業攝影師為她拍攝純白寫真,非常pure!

白雲原來係元旦寶寶。(IG@snowybai)

同自己講聲生日快樂!(IG@snowybai)

白雲穿上一字膊露肩連身裙,本來是平平無奇,但她向來以不科學身材見稱,微微前傾對住生日蛋糕許個願,已從雙手之間露出深長事業線,澎湃身材震撼眼球。白雲更索性瞓在地上,大騷美腿,她用倒數法為自己慶生:「𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐞 😌♑️ 01/01/2025 又年輕一歲 🎉」。

呢個角色都好震撼視角!(IG@snowybai)

生日影返輯靚靚寫真。(IG@snowybai)

大騷長腿。(IG@snowybai)

一字膊對白雲嚟講都算好密實。(IG@snowybai)

生日當天,白雲還約朋友一起看煙花,再留言:「Happy new Year to Everyone 🎉🎆謝謝陪我倒數看煙花切蛋糕的你們 🙏🏻 謝謝每一個生日祝福🙏🏻🎂 好幸福🤗𢥧我們的2025 紅紅火火 ❤️‍🔥 #元旦寶寶 😝」。網民紛紛留言大讚:「美到犯規」、「大美人,係妳令到香港So Hot啊」、「洶湧澎湃加絕對領域,叫人點忍」。

仲有影片。(IG@snowybai)

純白感覺好Pure。(IG@snowybai)

輕輕傾前已有咁效果。(IG@snowybai)

瞓身拍攝。(IG@snowybai)

白雲在2022年傳與前港男江俊霖(Kelvin)離婚,而她在TVB當藝人時向有最強Body美譽,在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」,之後又參與不少電視劇如《鐵探》 、《不懂撒嬌的女人》等演出。離巢TVB後,白雲當上了潛水教練,不時帶團出海潛水,而每次她分享靚相,吸引網民瘋狂俾like。

元旦睇煙花。(IG@snowybai)

佢話又年輕咗一歲。(IG@snowybai)

咁咪越來越細個?(IG@snowybai)

白雲向來擁有不科學身材。(IG@snowybai)