白雲另類視角騷身材震撼眼球　元旦寶寶迎37歲網民激讚：美到犯規

擁有逼爆上圍的前TVB藝人白雲，原來是元旦寶寶，剛迎來37歲生日的她，在社交平台再派福利，找來專業攝影師為她拍攝純白寫真，非常pure！

白雲原來係元旦寶寶。（IG@snowybai）

同自己講聲生日快樂！（IG@snowybai）

白雲穿上一字膊露肩連身裙，本來是平平無奇，但她向來以不科學身材見稱，微微前傾對住生日蛋糕許個願，已從雙手之間露出深長事業線，澎湃身材震撼眼球。白雲更索性瞓在地上，大騷美腿，她用倒數法為自己慶生：「𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐦𝐞 😌♑️ 01/01/2025 又年輕一歲 🎉」。

呢個角色都好震撼視角！（IG@snowybai）

生日影返輯靚靚寫真。（IG@snowybai）

大騷長腿。（IG@snowybai）

一字膊對白雲嚟講都算好密實。（IG@snowybai）

生日當天，白雲還約朋友一起看煙花，再留言：「Happy new Year to Everyone 🎉🎆謝謝陪我倒數看煙花切蛋糕的你們 🙏🏻 謝謝每一個生日祝福🙏🏻🎂 好幸福🤗𢥧我們的2025 紅紅火火 ❤️‍🔥 #元旦寶寶 😝」。網民紛紛留言大讚：「美到犯規」、「大美人，係妳令到香港So Hot啊」、「洶湧澎湃加絕對領域，叫人點忍」。

仲有影片。（IG@snowybai）

純白感覺好Pure。（IG@snowybai）

輕輕傾前已有咁效果。（IG@snowybai）

瞓身拍攝。（IG@snowybai）

白雲在2022年傳與前港男江俊霖（Kelvin）離婚，而她在TVB當藝人時向有最強Body美譽，在綜藝節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「講唔猿」，之後又參與不少電視劇如《鐵探》 、《不懂撒嬌的女人》等演出。離巢TVB後，白雲當上了潛水教練，不時帶團出海潛水，而每次她分享靚相，吸引網民瘋狂俾like。

元旦睇煙花。（IG@snowybai）

佢話又年輕咗一歲。（IG@snowybai）

咁咪越來越細個？（IG@snowybai）

白雲向來擁有不科學身材。（IG@snowybai）