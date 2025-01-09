TVB小生富貴妻拍化妝片獲讚素顏更靚　曾自爆童年睇樓當親子活動

前港姐張寶兒（Bowie）與袁偉豪結婚4年多，前年11月誕下仔仔「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口幸福美滿。升呢人母後的張寶兒，明顯減少幕前演出，轉戰社交平台做KOL，最近她還積極經營小紅書，不時分享自己的生活日常，及扮靚心得。

張寶兒和袁偉豪結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）

So Sweet！（IG@_bowiecheung）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌一家三口。（IG@yogooloo）

日前，張寶兒在小紅書分享一個「極度妝容｜10分鐘化妝出門口」視頻，並寫道：「今天終於有空來給大家分享我的日常妝容！我發現想要快速，還是要靠多了解自己的臉部狀態，當然，有些步驟可能只適合我自己。Ps喜歡一邊化妝一邊跟你聊天的感覺哈哈哈。」大走親民路線。

張寶兒積極經營社交平台，轉型KOL。（小紅書截圖）

分享生活日常。（小紅書截圖）

拍片分享扮靚心得。（小紅書截圖）

片中，張寶兒無懼素顏上陣，皮膚緊緻有光澤，狀態極佳，她逐一示範每個化妝步驟，細心向網民分享化妝心得和技巧，雖然張寶兒不算五官精緻美女，但勝在樣子給人感覺夠親切，甚至有網民指張寶兒素顏更靚：「第一次見你素顏，原來你素顏仲靚喎...」、「不化妝更好看」、「素顏好靚」、「嗎呀皮膚好好啊啊！！」

張寶兒無懼素顏上陣，拍片教化妝。（小紅書截圖）

獲讚皮膚好。（小紅書截圖）

細心向網民分享化妝心得和技巧。（小紅書截圖）

完成效果。（小紅書截圖）

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煩惱小自然會靚，張寶兒自小在富裕家庭成長，生活無憂，張父經營內衣生意，有「底褲大王」之稱。在國內均設有廠房和辦公室，旗下員工約數百人，有指其公司的註冊資本有8千萬港元；年營業額估計約達5千萬至1億人民幣。

靚媽！（IG@_bowiecheung）

張寶兒有「三億千金」稱號。（IG@_bowiecheung）

張寶兒有個富爸爸。（資料圖片）

而張寶兒為家中長女，入行初期與家人同住禮頓山，有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持物業價值逾近3億，故有「三億千金」稱號。其後張寶兒與袁偉豪為結婚築愛巢，兩人聯名斥資逾6000萬購入清水灣豪宅，雖然袁偉豪被冠以「三億駙馬」稱號，但張寶兒力撐老公是潛質股。另外，張寶兒亦曾在訪問中透露父親較傳統，認為買樓最保值，並自爆童年其中一個親子活動就是全家人去睇樓，相當誇張！