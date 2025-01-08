麻辣商驕｜佘詩曼新劇狂做運動　曬22吋結實「佘」腰與零贅肉Body

《麻辣商驕》前晚（6日）首播，雖然劇集之前已在內地播映，但女主角之一、視后佘詩曼（阿佘）連日來都在社交平台為無綫版本作宣傳，率先上載多張劇照，包括瑜伽及健身造型劇照，完美展現fit到漏身形，阿佘更自揭喜歡「梁清然」此角的重要原因：「鍾意『梁清然』其中一個原因就係佢夠自律，善用時間，唔會嘥多1分鐘時間去做無謂嘅嘢，淨係會做有建設性嘅事。」

明晚（9日）播出的第四集，阿佘將在劇中狂做運動大曬零贅肉凍齡body，先有在豪宅香閨做瑜伽情節，阿佘穿上full gear運動裝束，在瑜伽墊上大擺伸展甫士，自我要求高的「梁清然」嫌自己未有縮肚，要求女助手再影，而這段一鏡過的拍攝長達至少20秒，阿佘盡騷臂力兼平衡能力。同集，亦有一段情節講阿佘在家中做健身，心繫工作的她一邊做太空漫步機，一邊傾電話談公事，今次以側面「橫切面」視角，大騷22吋超結實「佘」腰，側面都看得到腹肌，盡曬健身成果。

阿佘表情多多好可愛。

阿佘在劇中作為新時代事業型女性，除忙於工作，對自己的身材保養非常嚴格，除了勤力做運動外，亦不吃太多甜點，尤其最怕高卡路里的食物，更不時說「不知要跑幾多公里才消耗到」。現實中阿佘卻完全相反，從不戒口之餘，晚晚更要吃宵夜，但身形仍然保養得宜，22吋纖腰廿年如一。正所謂「沒有肥胖與醜陋的女人，只有懶惰的女人」，阿佘多年來十分注重身材管理和護膚，即使幕前工作使她疲憊不堪，仍從不偷懶，靠著六招獨門秘訣keep住凍齡美肌兼少女身形，包括少吃多餐、做運動、早晚各敷面膜一次、徹底卸妝洗臉4次、薯仔切薄片敷眼及減少化妝。