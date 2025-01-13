「梅姐徒弟」回巢TVB　新秀冠軍出道曾窮到要賣車搭巴士返工

月前TVB的《歡樂滿東華》有重量級嘉賓回歸，「梅姐徒弟」譚耀文事隔多年重返娘家，原來綵排當日他在TVB廠裡跟伍富橋拍片聊天，譚耀文直指自己已經好多年沒有參加《歡樂滿東華》，對上一次已經是梅姐的年代。

「梅姐徒弟」譚耀文事隔多年重返娘家。（片段截圖）

譚耀文為《歡樂滿東華》演出。

他曾表示：「事隔多年再返回TVB表演，心情特別緊張又興奮，返到去仲見到好多熟悉嘅面孔，感覺份外親切，今次除咗唱歌仲要跳舞，所以喺拍劇途中都來來回回返香港去排舞，雖然好耐冇又唱又跳，不過可以做返自己最擅長嘅跳唱，又有一種好熟悉嘅感覺。其實喺演出之前因為趕劇嘅關係，有啲唔係好舒服，好彩都冇影響正式演出時嘅水準，現場見到啲觀眾反應，就知道冇白費功夫。」

譚耀文希望2025年花更多時間在音樂方面。

譚耀文是1988年新秀出身，更是當屆冠軍，撼贏了天后鄭秀文，還成為了梅艷芳徒弟。簽入TVB後向演員方向發展，後來憑《野獸刑警》奪得金像獎「最佳男配角」，同年亞視《縱橫四海》爆紅，他成為觀眾認同的實力派演員。但原來初出道做戲時，只有三千左右月薪，不過即使當時再窮，都買了架「錢七」，但後來窮到要賣車搭巴士返工。

專訪｜譚耀文當年入TVB月薪三千 窮到忍痛賣走最愛錢七改搭城巴