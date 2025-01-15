TVB三億駙馬孖富貴妻分享夫妻甜蜜保鮮法　一臉不耐煩遭嘲似被迫

TVB小生袁偉豪與富貴港姐老婆張寶兒結婚4年多，前年11月誕下仔仔「袁咕碌」（袁晞祐），一家三口幸福美滿。由於張寶兒家境富裕，張父是經營內衣生意，更有「底褲大王」之稱，之前有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持物業價值逾近3億，故張寶兒有「三億千金」稱號，而袁偉豪亦因此被封「三億駙馬」，雖然外界經常有閒言閒語，但張寶兒力撐老公是潛質股。

張寶兒和袁偉豪結婚至今keep住恩愛。（IG@_bowiecheung）

鏡頭前後一樣Sweet！（IG@_bowiecheung）

袁偉豪及張寶兒囝囝袁咕碌一家三口。（IG@yogooloo）

升呢人母後的張寶兒，明顯減少幕前演出，轉戰社交平台做KOL，近日還找來老公袁偉豪一起拍片，討論如何維持婚姻美滿，笑言要考驗老公急才。片中，袁偉豪表示：「梗係要老婆尊重老公啦！」張寶兒即刻傻眼，笑指：「通常啲人都唔係咁講，通常都話聽晒老婆話先會發達。」袁偉豪回應：「就係成日都聽晒你話，咁你都要尊重返老公先得㗎！」不過張寶兒就認為:「喺呢個大女主嘅年代.....」話還未說完，袁偉豪即笑說：「畀條生路我都得掛。」張寶兒最終都同意老公的說法，認為除了男士要聽太太的說話外，太太都要懂得尊重自己丈夫。

袁偉豪與太太張寶兒拍片分享如何維繫婚姻美滿。（小紅書截圖）

袁偉豪要求老婆尊重老公。（小紅書截圖）

張寶兒笑言通常都話聽晒老婆話先會發達。」（小紅書截圖）

張寶兒認為除了男士要聽太太的說話外，太太都要懂得尊重自己丈夫。（小紅書截圖）

袁偉豪又分享第二個維繫婚姻美滿的方法，就是每買一樣禮物給自己的同時，都要買一份禮物送給太太，大家都開心最重要。不過張寶兒卻有自己的想法，她說：「我覺得你都要問我，究竟我鍾意啲咩囉，即係唔可以話買份禮物畀我，就覺得係交咗差，係要太太覺得有價值嘅嘢。」

袁偉豪話買禮物要買多份送給太太。（小紅書截圖）

袁偉豪被嘲一副被迫樣。（小紅書截圖）

張寶兒稱老公是很有儀式感的人。（小紅書截圖）

生活上時常會炮製小驚喜，時不時又會抱她。（小紅書截圖）

而談到第三樣，袁偉豪覺得要繼續走餘生的路，都要互相去鼓勵對方更進一步，膚淺來說就是要保持好大家的外形，不要令到大家互相嫌棄對方，和保持身體健康。張寶兒也認同，並自言經營一個關係，要時刻令到對方感受到愛情，大讚老公向來都很有儀式感，經常在生活中炮製一些小浪漫，時不時又會抱抱她，從而保持新鮮感，「我覺得好多嘢都唔好認為係理所當然，雖然係有一個婚姻嘅契約，但每一刻都可以選擇離開呢個關係，所以每次另一半分享畀你聽嘅時候，你都唔好覺得係習慣。」

分享兩人浪漫時刻。（小紅書截圖）

分享兩人浪漫時刻。（小紅書截圖）

分享兩人浪漫時刻。（小紅書截圖）

分享兩人浪漫時刻。（小紅書截圖）

身旁的袁偉豪則笑指自己每次買了東西回家都會向老婆坦誠，叫對方可以放心。張寶兒對此感到感恩，因並非應份。然後袁偉豪「打蛇隨棍上」，自爆剛又買了電單車，張寶兒即睥住老公，然後無奈大笑，反問對方：「咁你買返啲咩畀我呀？」兩公婆互動搞笑又甜蜜。

袁偉豪突然自爆剛又買了電單車。（小紅書截圖）

張寶兒即睥住老公，十分搞笑。（小紅書截圖）

兩人獲網民讚真實。（小紅書截圖）

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不過，卻有網民覺得袁偉豪一副心不在焉的樣子，好像被迫一樣：「袁生心不在焉，不太開心的樣子」、「感覺袁生不是很喜歡面對手機屏幕」、「哎呀，我覺得你老公內心應該很辛苦」、「你老公好似被逼上崗」、「袁生已没表情了，希望太太不要太強勢」。但也有網民覺得從細節中可見兩人婚姻關係不俗，「睇得出袁生有點不耐煩，但是又好配合。然後太太情緒又好，這就是看得出兩個有良好的婚姻關係。一個家庭要維係不容易，每天多感恩少抱怨，加油」。袁偉豪親自回覆網民，笑言：「我直頭好煩」；張寶兒亦表示：「哈哈哈哈，他平常才是煩我那個！」兩公婆高EQ回覆獲網民讚真實又甜蜜。