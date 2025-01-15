失婚視后與男星密友現身街頭竟被認錯　單身Dry爆想約精壯男炮友

現年53歲的江美儀於2022年奪得TVB視后後，人氣一度急升，可惜自上年劇集《隱形戰隊》和《羅密歐與祝英台》播畢後，一直未能在劇集再見到江美儀的身影，反而主持綜藝節目及進軍歌壇，早前她在網台節目《娛樂好好玩》罕有提及與吳君如弟弟吳君祥2006年秘婚一事，她更自爆有玩交友app識男人，惹來不少迴響。

江美儀上梁思浩的YouTube節目，她笑言講TVB壞話的吳家樂，講到相關話題是要馬上割蓆，相當好笑。（陳順禎 攝）

江美儀身穿一件粉紅色毛衣，瞬間散發少女氣息。（抖音截圖）

江美儀素顏竟極致回春？（IG圖片）

日前有網民於街頭偶遇江美儀與阮兆祥，並把兩人的片段放到社交網上分享，以「誰懂 又偶遇明星了」為標題，留言寫道：「今天在香港街頭偶遇了江美儀和阮兆祥，本來牽著我妹急急忙忙過馬路的 結果擡頭一看 看到了個很漂亮的姐姐 覺得很眼熟 但是又想不來名字 後面細看 我看過她的劇啊 然後火速拍下來找我媽辨認」，居然不知道江美儀的名字。評論區大部分的網民都知道相中人就是江美儀與阮兆祥，但亦有人認錯了江美儀是另一視后張可頤。相中可見江美儀一身便裝打扮，顯得年輕有活力。她與阮兆祥站在馬路邊，看來是在進行拍攝工作。

江美儀與阮兆祥被偶遇。(小紅書)

江美儀與阮兆祥被偶遇。(小紅書)

江美儀與阮兆祥被偶遇。(小紅書)

江美儀與阮兆祥被偶遇。(小紅書)

江美儀與吳君如胞弟吳君祥拍拖11年，2018年突然被爆已分手兩年，其後男方爸爸夏春秋更爆出，原來二人早於2006年已於西雅圖註冊結婚，最後分手變離婚。Dry足8年的江美儀，日前與吳家樂合作主持YouTube節目《娛樂好好玩》時，竟自爆有玩交友App，大膽求愛目的，原來是想約會精壯男「炮友」，語出驚人令人咋舌！

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（視覺中國）

江美儀話要搵精壯男「炮友」，愈講愈興奮！（影片截圖）