三屆視帝內地獻唱被指戴假髮兼撞樣羅大佑　曾暴賬凸腩衝擊視覺

現年62歲的羅嘉良是無綫（TVB）首位三屆視帝，他於2009年與比他小12年的內地女星蘇岩再婚，婚後育有一女，一家三口定居北京生活，自始他亦將事業重心移往內地發展，在內地一直甚有人氣。為了賺錢養家照顧老婆和囡囡的生活，羅嘉良除了拍劇、接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨。近日有網民拍了羅嘉良日前在內地出席商演獻唱的片段，並放到社交網上分享。

羅嘉良與第二任太太蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

狀態大勇！（微博@羅嘉良）

最近羅嘉良正式宣佈2025年將於內地舉行巡迴演唱會。（小紅書截圖）

羅嘉良近年專注在內地發展，多年來人氣也依然強勁。（抖音）

該名網民以「63歲的羅嘉良還是那麼有魅力」為標題，寫道寫道：「#羅嘉良在《創世紀》中飾演的葉榮添深入人心，#老戲骨就是老戲骨#港星真的能打，六邊形戰士」，羅嘉良正為內地品牌做表演嘉賓。從片中可見，身穿黑色西裝的羅嘉良身材頗Fit，他在台上獻唱《天地有情》唱到七情上面，甚至唱到整個人顫抖，但網民的焦點卻落在他的髮型之上，指他的頭髮非常貼服，面頰兩旁烏黑「的水」與頭髮顏色有出入，有網民留言指他戴假髮、又指他越來越像羅大佑。

羅嘉良前年登台時曾被拍到他的身材看來似乎比前暴賬了不少，無論是正面抑或是側面看都見到他凸腩，西裝褸亦僅扣了最上的一粒鈕，近肚腩位置疑似窄到扣不上，令網民大表驚訝，如今他已回復狀態。

羅嘉良。(小紅書)

羅嘉良。(小紅書)