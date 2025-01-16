三屆視帝內地獻唱被指戴假髮兼撞樣羅大佑 曾暴賬凸腩衝擊視覺
撰文：張嘉敏
出版：更新：
現年62歲的羅嘉良是無綫（TVB）首位三屆視帝，他於2009年與比他小12年的內地女星蘇岩再婚，婚後育有一女，一家三口定居北京生活，自始他亦將事業重心移往內地發展，在內地一直甚有人氣。為了賺錢養家照顧老婆和囡囡的生活，羅嘉良除了拍劇、接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨。近日有網民拍了羅嘉良日前在內地出席商演獻唱的片段，並放到社交網上分享。
該名網民以「63歲的羅嘉良還是那麼有魅力」為標題，寫道寫道：「#羅嘉良在《創世紀》中飾演的葉榮添深入人心，#老戲骨就是老戲骨#港星真的能打，六邊形戰士」，羅嘉良正為內地品牌做表演嘉賓。從片中可見，身穿黑色西裝的羅嘉良身材頗Fit，他在台上獻唱《天地有情》唱到七情上面，甚至唱到整個人顫抖，但網民的焦點卻落在他的髮型之上，指他的頭髮非常貼服，面頰兩旁烏黑「的水」與頭髮顏色有出入，有網民留言指他戴假髮、又指他越來越像羅大佑。
羅嘉良前年登台時曾被拍到他的身材看來似乎比前暴賬了不少，無論是正面抑或是側面看都見到他凸腩，西裝褸亦僅扣了最上的一粒鈕，近肚腩位置疑似窄到扣不上，令網民大表驚訝，如今他已回復狀態。