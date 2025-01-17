東張女神黎寬怡將成人妻　婚紗相連換4套晚裝大曬好身材

現年30歲的東張主持黎寬怡（貓仔）入行7年，出外採訪肯搏肯捱，踏入2025年將迎接人生大事準備做人妻，與拍拖近9年圈外男友Sing舉行婚禮。繼早前完成豪華過大禮儀式，近日又分享婚紗照，4套婚紗晚裝各有特色，唯美又性感。



東張女神封盤黎寬怡宣布做人妻 過大禮大陣仗聘禮塞爆客廳

黎寬怡加入TVB七年。（IG：@cat_kittylai）

黎寬怡是《東張西望》主持。（影片截圖）

黎寬怡是《東張西望》主持。（影片截圖）

貓仔甜絲絲透露相識經過：「讀書時同呀Sing因為幫幾位同學仔參加fashion styling比賽拍攝認識，有次我剛剛同前任分手兩天，又傷心又難過，仲要俾班朋友仔賣甩咗，就膽粗粗直接約呀Sing陪我睇戲。睇完戲互相分享對前度嘅思念同回憶。最終我哋之間立下了一個協定，不如一起陪對方同行，如果等到任何一方嘅前度回頭，我哋嘅約定就告吹。當其時，大家都係抱住期待前度嘅回歸，但冇想到前度就等不到，反而遇見到彼此的好同真，慢慢地一齊笑、一齊喊、一齊扶持、一齊經歷、一齊成長。」

黎寬怡另一半首曝光﹗

黎寬怡過大禮物資塞爆整個客廳。

婚禮當日亦是二人拍拖9周年，日前抽空拍攝婚紗照，貓仔換上兩套婚紗兩套晚裝，唯美簡約甜美格樣樣有，黑色低胸晚裝更大方展露好身材相當噴血。貓仔又大讚未婚夫：「善良、溫柔、對人好細心、富幽默感同親和力、孝順。常常對世界充滿好奇、喜歡學習嘗試、有上進心，思想上成熟，願意為自己嘅夢想和所愛拼搏。我欣賞佢識得享受生活嘅同時，遇上逆境同困難，卻從來唔怠慢。唯一缺點係對食物要求好高，好彩佢煮嘢食好叻，婚後佢會教我煮野食，唔使我餓死😂。」

貓仔黎寬怡分享婚紗照。

貓仔黎寬怡分享婚紗照。

貓仔黎寬怡分享婚紗照。

貓仔黎寬怡分享婚紗照。

貓仔黎寬怡另一半SING。

貓仔黎寬怡換上多套婚紗晚裝拍攝。

貓仔黎寬怡換上多套婚紗晚裝拍攝。

貓仔黎寬怡換上多套婚紗晚裝拍攝。

貓仔黎寬怡換上多套婚紗晚裝拍攝。

貓仔黎寬怡性感上陣。