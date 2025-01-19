萬千星輝2024｜傅嘉莉40歲開齋奪女配角　出道形象拜金近年變踏實

《萬千星輝頒獎典禮2024》今晚（1月19日）在澳門舉行，傅嘉莉（Kelly）擊敗陳曉華、吳若希、楊卓娜、黃翠如等四位對手，奪得「最佳女配角」。負面新聞多多的傅嘉莉，近年努力工作洗底，又成為寶石𨯿證師，希望扭轉在觀眾心目中的負面形象，而且演技上也有大躍進，在多套劇中放下靚女包袱豁出去演出，成功洗甩「邪花」形象，令人刮目相看。

溫兆倫與邵美琪擔任「最佳女配角」頒獎嘉賓。（陳順禎攝）

傅嘉莉多謝珍姐教她「你唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞。」（陳順禎攝）

她從溫兆倫、邵美琪手中接過獎座，在台下落淚講感受，表示：「我真係冇諗過，我真係攞到最佳女配角，首先我真係好多謝好多謝當年珍姐叫咗我返嚟，我做咗10年嘅Model，唔知自己可唔可以做Model嘅時候，我做咗Model。我亦都唔知自己可唔可以做演員嘅時候，係珍姐邀請我嚟TVB，但係我都好想同佢講sorry，我知我入咗嚟之後，好多嘢唔識，亦都可能講錯咗好多嘢，但係我好多謝珍姐你同我講咗一句說話：『你唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞。』叫我踏踏實實去做好自己，做好演員。我呢幾年真係好努力，低調咁做好自己，我真係好想用行動證明畀你睇，我希望我冇令你失望。我亦都好多謝樂小姐，我覺得公司有兩位非常之好嘅woman’s idol，俾我有一個好嘅榜樣，我點樣可以做好一個女性嘅角色，樂小姐係好聰明嘅一個女士，佢俾咗好多好多好意見我，亦都係幾年之前俾咗好多唔同嘅角色我，令我可以嘗試唔同嘅角色。」

傅嘉莉非常激動。（陳順禎攝）

他又連續三次多謝鍾澍佳，表示：「佳導，鍾澍佳。我想講我多謝鍾澍佳！多謝鍾澍佳，多謝鍾澍佳總監製！我對自己都冇信心嘅時候你同我講，你對我好有信心，喺疫情嘅時候我拍咗《香港人在北京》，你同我講其他嘢唔使做，你做好演員就夠，可能好微不足道嘅一句說話，但係我真係好擺喺心裏面，佳導我真係攞咗最佳女配角！亦都好多謝你一直以來俾咗《反黑英雄》我，俾咗《法證先鋒》我，亦都俾咗我今年上年我拍得最開心嘅《刑偵12》我。《反黑英雄》我好多謝Ben Fong導演，亦都俾咗好多意見我，更加做得好，我好鍾意做戲，我會更加更加努力做好每一個角色，去配得起呢個最佳女配角，多謝！我亦都想講多謝媽咪，多謝我嘅fans投票畀我，我亦都答應咗我best friend十幾年，我同佢講如果我真係得獎嘅話，我要多謝Kiki，多謝我10幾年幫我嘅Assistant楚楚，多謝晒， thank you！」

傅嘉莉又喊住多謝鍾澍佳。（陳順禎攝）

現年40歲的傅嘉莉，入行至今逾廿年，18歲開始做模特兒，拍攝多個廣告，因演出《當四葉草碰上劍尖時》而讓觀眾認識，其後又參演《衝上雲霄II》和《愛我請留言》，至2015年，傅嘉莉正式簽約無綫成為旗下經理人合約藝員做「親生女」，但由於初出道時經常與已婚的富豪級大叔扯上關係，且生活富泰，故給觀眾形象拜金又負面。

傅嘉莉因演出《當四葉草碰上劍尖時》而讓觀眾認識。（《當四葉草碰上劍尖時》劇集截圖）

傅嘉莉在《衝上雲霄II》以三點式示人，大騷身材。（《衝上雲霄II》劇集截圖）

傅嘉莉初出道時形象負面，曾與已婚的富豪級大叔扯上關係。（資料圖片）

傅嘉莉與吳卓羲合作《衝上雲霄II》時曾傳出緋聞，更被指借男方上位。（視覺中國）

傅傅嘉莉近年努力工作洗底，在劇集《香港人在北京》飾演芬妮一角獲讚。（IG@kelly.fuu）

傅嘉莉在劇集《香港人在北京》神還原「火雞姐」造型。（IG@kelly.fuu)

傅嘉莉近年在角色上，拋開靚女包袱。（《反黑英雄》劇照）

傅嘉莉在《廉政狙擊》有大膽演出。（《廉政狙擊》劇集截圖）

傅嘉莉在《法證先鋒VI倖存者的救贖》中有多場內心喊戲，成功引起觀眾注意。（《法證先鋒VI倖存者的救贖》劇集截圖）

不過近年傅嘉莉遠離是非，努力洗底，全副心機投放工作上，在多套劇中有出色演出。去年憑《香港人在北京》中飾演情深「芬妮」，神還原「火雞姐」獲網民激讚；在《廉政狙擊》的一場大膽解紐戲，忍辱負重的表情做到恰到好處；助她殺入「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」最後五強，可惜最終鎩羽而歸。但傅嘉莉當時鼓勵自己「沉澱，修正，再重新出發」，而她今年在《神耆小子》、《反黑英雄》及《法證先鋒VI倖存者的救贖》同樣演出搶眼，尤其《反》劇中飾演的捲髮虎媽；以及《法證VI》劇中的多場內心喊戲，成功引起觀眾注意。

傅嘉莉感謝她其中一個伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。（資料圖片/梁碧玲攝）

傅嘉莉在台上分享感受時哭成淚人。（資料圖片/梁碧玲攝）

傅嘉莉近年成為寶石𨯿證師。（IG@kelly.fuu）

有樣有身材。（IG@kelly.fuu）

傅嘉莉早前接受《香港 01》訪問時表示之前有段時間珍姐和樂小姐都叫過她去開會，兩位都給了很多意見她，特別是珍姐，「是珍姐找我返TVB，她給我很多信心。有一段時間我有很多不同的新聞，珍姐說看了我很多訪問，她說你都不會講話的，不如就不要講，踏踏實實去做好自己，用作品說話，這5個字我記到現在。這近年很多人都說 Kelly很低調，好像隱形了，其實我是想做給珍姐看，你跟我說的話我有放在心裡。」如今奪得「飛躍進步女演員」，絕對是對傅嘉莉近年努力的一個肯定！

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