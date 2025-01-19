五索認貪錢做馬清鏗小三　最欣賞「富商A」夠自信：一秒KO班MK仔

現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗譜父女戀。五索在社交平台以「富商A」來稱呼馬清鏗，雖然年紀差距大，但她表示從「富商A」身上學到一件事，就是「自信」，讚對方有錢之外另一大長處。

五索公開自己第三者身份，與富商馬清鏗拍拖9年。（資料圖片）

五索與馬清鏗譜父女戀。（資料圖片）

五索曾跟裕美分享愛情觀，指林作與「富商A」有一個共通點，就是經常會讚另一半，令對方更有自信，她說：「以前我咁多個ex都係成日經常鬧我，你（裕美）都講過其實你啲ex都好鍾意鬧你。我哋以前都係一個好冇自信嘅人，但見阿作冇一句鬧過同批評過你，佢永遠淨係讚你，其實富商A都係呢種人，除咗貪佢啲錢之外，我覺得我最欣賞佢係，從來係咁讚我。」五索表示縱然自己煮嘢難食、唱歌走音、化妝化衰了，仍獲「富商A」激讚，令自己慢慢建立自信，她笑說：「佢係冇一秒批評我，從來都冇，呢樣嘢係幾多錢都買唔到，不過錢都係最重要！」

五索曾跟裕美分享愛情觀，指林作與「富商A」有一個共通點，就是經常會讚另一半。（IG@5kidsokma）

五索曾跟裕美分享愛情觀，指林作與「富商A」有一個共通點，就是經常會讚另一半。（IG@5kidsokma）

但講到最後五索都話最鍾意富商A啲錢，搞到裕美忍唔住大笑。（IG@5kidsokma）

五索在近百幾條影片中，曾分享過一段「富商A」自信爆棚的故事，透露他們每星期都會出海，她表示相信富商A年輕時都「OK」，她說：「喺富豪界入面，因為佢依家都做得我阿爸嘅關係，佢個樣都唔會特別靚仔啦，都ok啦，但又唔係核突到嘔嗰啲啦，即係唔係啲大肥佬嘅有錢佬啦。有一次經過啲租船嘅船，上面有一堆MK仔喎，咁成班MK仔係用一個非常諷刺同寸嘅語氣去講反話喺度讚佢，『Woo好型啊』即係成班喺度笑，狂笑恥笑咁樣啦。呢個時候富商A好認真咁回應咗佢一句，一秒都唔使，『吓，係咪真架，你都好型啊！』呢個時候佢一秒鐘KO晒成班MK仔，佢勁呀真係，佢啲自信我真係，唔知喺邊度嚟。」

Rachel自豪身材真材實料。（ig@5kidsokma）

佢哋每星期都會出海，原來富豪都會食平民美食魚蛋。（IG@5kidsokma）

佢哋每星期都會出海。（IG@5kidsokma）

佢哋每星期都會出海。（IG@5kidsokma）

五索指當時船上有約十名MK仔，怎料因富商A一句說話，全場水靜河飛，不懂應對。五索一貫嘴藐藐嘴臉續說：「嘩，原來只要你有自信到一個位呢，係任何人都唔會攻擊到你囉，因為嗰吓真係唔知點應佢呀！係佢真心覺得自己好型，所以佢好多謝人哋讚佢，但佢真係唔知道人哋真心笑佢。」

她透露事後有跟富商A說出「真相」，指他是因為老仍玩水上電單車而被恥笑，但富商A滿不在乎，反指五索「痴線」，五索說：「佢真係覺得好型！」五索讚對方能將諷刺說話化為正面讚賞是自信表現，她說：「oh，真係抵你咁有錢，原來有好多嘢自信係解決好多問題，所以同咗佢一齊之後，我係由一個好自卑嘅人呢，慢慢變得敢做自己多啲，然後呢一種自信可以令到你個人變得比較順啦、成功同比較正面。」

五索話富商A年輕時應該都唔差。（IG@5kidsokma）

五索話富商A年輕時應該都唔差。（IG@5kidsokma）

五索話富商A年輕時應該都唔差。（IG@5kidsokma）

佢哋發展成父女戀，每星期都會出海。（IG@5kidsokma）

富商A有次遊船河被MK恥笑，但仍抱正面態度。（IG@5kidsokma）

富商A有次遊船河被MK恥笑，但仍抱正面態度。（IG@5kidsokma）