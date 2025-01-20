陳山聰被發現無戴婚戒傳5年婚姻亮紅燈　本人四字回應

現年48歲的陳山聰近年可謂家庭、事業兩得意，與現任太太何麗萍（Apple）於2019結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），一家三口美滿幸福，而為了給予妻兒最好的，陳山聰專心拼搏事業，除了開工和跑步外，便全部時間給予屋企，成為圈中公認的「愛妻號」和「廿四孝好爸爸」，而在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，陳山聰更憑劇集《金宵大廈》贏得「最佳男主角」，躋身視帝之列，登上事業高峰。

陳山聰與Apple於2019年正式拉埋天窗，山聰在IG Post出多張婚照，更寫下愛的宣言：我會牽着妳的手走到白頭。（IG@joelshanchung）

陳山聰和太太婚後育有一子Jaco。（IG@joelshanchung）

不過近日卻有報道指，有傳陳山聰和太太的5年婚姻亮起紅燈，有自稱密友的更透露，陳山聰兩夫妻的問題出自於發現雙方價值觀原來很不同，而且不肯退讓，所以愈來愈多爭吵；也有指近陣子Apple幾乎「消失」於陳山聰的社交平台，甚至陳山聰被發現沒有戴婚戒，以及一支公去湊仔，種種跡象令到兩人婚變傳言「似層層」。

陳山聰憑《金宵大廈2》終奪視帝，登上事業高峰。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰一家三口美滿幸福，他曾指太太冷靜性格正好彌補他心急個性，常給予他鼓勵。（IG@joelshanchung）

就婚變傳聞，《香港01》聯絡到陳山聰，他以四字回應：「一笑置之。」比附上哈哈笑的emoji及祝福大家新年快樂。對於被發現沒有戴婚戒，陳山聰也不想解釋太多，「新年快樂、心想事成啦大家」。但為何最近經常見到他一支公湊小朋友？陳山聰解釋陳太是要返工的，向來太太返工就是他從Jaco，「我唔駛返工就一定會係我湊住Jaco，有乜咁大問題呢？我真係笑咗出嚟。是但啦，唔緊要。」

陳山聰日前出席跑步活動被發現沒有戴上婚戒，因而有婚變傳聞。(資料圖片/梁碧玲 攝)

陳山聰親自解釋點解最近太太會消失於他的社交平台。（IG@joelshanchung）

對於太太被發現最近「消失」於他的社交平台？陳山聰笑言：「因為陳太覺得自己影啲相唔靚，所以佢禁止我po相。同埋佢又唔係公眾人物，做乜要佢喺社交平台出現呢？受歡迎嗰個係Jaco，唔係佢吖嘛。」而報道出街後，陳山聰即「行動」在其社交平台分享與太太撐枱腳的照片，又影住太太雙手問對方：「妳近日上封面喎，有咩感想呀？點解妳唔戴婚戒呀？因為妳肥咗囉。」Apple一副「無你咁好氣」嘅表情說：「食嘢啦！」兩公婆以甜蜜互動粉碎傳言。