張致恒夫婦被質疑扮窮　網民稱目擊全家一人一iPhone、DONKI掃貨

張致恒夫婦不時在社交媒體呻窮，一時話冇錢畀小朋友睇醫生，一時話雪櫃冇都冇，奶粉又被偷，一時話被逼遷，日前雯雯更絕望留言：「真係可以成家跳樓，今次過年又提早收爐，仲要唔知幾時有工開！真係死得！」

張致恒與雯雯先後誕下4名兒子。（IG：@ugly__mama）

張致恒日前自爆提早收爐，希望搵到Part-time幫補過年。（IG@stevencheung）

雯雯更透露冇錢過年，絕望表示要全家跳樓。（IG@ugly__mama）

不過，有網民日前於輕鐵偶遇張致恒夫婦和三個小朋友，就質疑他們扮窮，雖然相中只見張致恒與雯雯，未見有小朋友現身，亦未有影到他們在撳電話，但該網民就說：「成日喺度話窮！男嘅一部iPhone ，女嘅一部iPhone，小朋友每人一部iPhone！我覺得我仲窮🤔」她更透露張致恒的小朋友坐雙座位BB車，之前又撞過他們去DONKI掃貨等等。另外也有很多網民質疑，有能力養到4個仔、狗狗和工人，根本已不是一般人經濟能力做得到，認為二人終日呻窮，其實根本就是想搏同情，並成功獲得很多網民課金，生活無憂。

網民在輕鐵偶遇張致恒與雯雯，雖然相中未見幾個仔，但該網民就指，當時三個小朋友同行，而且全家人每執一部iPhone。（Threads@zmicheung）

網民又貼出雯雯之前的迪士尼Vlog，指她們一家一年去幾次迪士尼，窮極有限，不過過往雯雯曾透露獲好心人送贈年票。（YouTube@Uglymama 雯雯）

發文者透露，張致恒的兒子坐雙座位BB車，另有人表示撞過雯雯，其眼眉明顯去美容院做完霧眉/修眉。（Threads）

發文者又透露，曾見到兩人去DONKI掃了四大袋貨。（Threads）

此外，雯雯不時在網上公審老公，外界甚至曾稱他們為「離婚KOL」，有網民卻留言表示，夫妻倆常常一齊去街、一齊接小朋友放學甚至搭的士返屋企，比很多夫妻感情還要好，而發文者就再爆：「我撞到佢哋嗰陣時， 佢老婆講嘢不知幾陰聲細氣😳 唔似平時佢網上面成日鬧佢老公， 兩個喺網上面應該扯貓尾🤷🏻‍♀️」質疑兩公婆「唔做編劇嘥晒」。不過張致恒昨日（23日）就在限時動態貼出自己正在用的電話型號是Samsung A14，反問：「又何來一家人每人一部iPhone呀⋯⋯⋯⋯⋯⋯」

張致恒否認用iPhone，表示自己用Samsung。（IG@stevencheung）