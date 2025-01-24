張致恒夫婦被質疑扮窮 網民稱目擊全家一人一iPhone、DONKI掃貨
撰文：鄧穎琪
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張致恒夫婦不時在社交媒體呻窮，一時話冇錢畀小朋友睇醫生，一時話雪櫃冇都冇，奶粉又被偷，一時話被逼遷，日前雯雯更絕望留言：「真係可以成家跳樓，今次過年又提早收爐，仲要唔知幾時有工開！真係死得！」
不過，有網民日前於輕鐵偶遇張致恒夫婦和三個小朋友，就質疑他們扮窮，雖然相中只見張致恒與雯雯，未見有小朋友現身，亦未有影到他們在撳電話，但該網民就說：「成日喺度話窮！男嘅一部iPhone ，女嘅一部iPhone，小朋友每人一部iPhone！我覺得我仲窮🤔」她更透露張致恒的小朋友坐雙座位BB車，之前又撞過他們去DONKI掃貨等等。另外也有很多網民質疑，有能力養到4個仔、狗狗和工人，根本已不是一般人經濟能力做得到，認為二人終日呻窮，其實根本就是想搏同情，並成功獲得很多網民課金，生活無憂。
此外，雯雯不時在網上公審老公，外界甚至曾稱他們為「離婚KOL」，有網民卻留言表示，夫妻倆常常一齊去街、一齊接小朋友放學甚至搭的士返屋企，比很多夫妻感情還要好，而發文者就再爆：「我撞到佢哋嗰陣時， 佢老婆講嘢不知幾陰聲細氣😳 唔似平時佢網上面成日鬧佢老公， 兩個喺網上面應該扯貓尾🤷🏻♀️」質疑兩公婆「唔做編劇嘥晒」。不過張致恒昨日（23日）就在限時動態貼出自己正在用的電話型號是Samsung A14，反問：「又何來一家人每人一部iPhone呀⋯⋯⋯⋯⋯⋯」