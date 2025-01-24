中年好聲音3｜劉洋唱抒情歌惹爭議 黃凱芹畀滿分張佳添嫌過度

撰文：吳子生
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《中年好聲音3》27強競賽部分將圍繞「節拍勁歌」及「心酸悲歌」兩個主題進行，27位選手將分為9組，每3人一組。分組準則是根據上回合得分作出排名，實力相若的3位選手會分為同組及進行PK賽，而3位之中最低分一位會跌入中年危機區。本回合共分3集播出，每集會有３組共9位參賽者輪流出場，當所有選手演唱完畢後，評審會在危機區3選1淘汰1人，本回合最終將淘汰3人，並誕生24強選手。本周日播出的一集會有2個「悲歌組」及1個「勁歌組」演出，演唱歌單如下：劉洋《只是太愛你》、張與辰《有一種悲傷》、王鄭浚仁《Unfaithful》、何平秋《我的心裡沒有他》、李創偉《瘋了》、杜閱《一個人的精彩》、陸東成《明知故犯》、林立峰《眼淚成詩》、劉傳民《你怎麼捨得我難過》。

黃凱芹大讚。

本集焦點落在實力強勁的「死亡組合」劉洋、張與辰及王鄭浚仁身上，當中最引發期待值的，絕對是被周國豐形容為「男大魔王」的劉洋，以及之前因以哭腔演唱《祝君好》、而被視為本季冠軍熱門之一的張與辰。向來實力超班、聲音洪亮的劉洋，選擇以激動又澎湃的方式演唱《只是太愛你》送給另一半，不過卻因「力度」問題引發爭議。對所有選手均採取扣分制的黃凱芹（Chris），讚不絕口地給予劉洋20分滿分，並坦言聽到起雞皮：「我好難捉到你失誤嘅地方，表情、感情、台風、音色係攞到超過總分20分架，你係冇機會畀我扣到你分。」肥媽亦甚為陶醉謂：「你條女一定好傷心呀聽到，你會融化佢。」但張佳添卻認為劉洋過份用力出事：「你係重炮手，最叻係扣殺，其實呢首歌係要表現隱隱作痛，就算扣殺都唔可以太大力。」

劉洋唱到婉婉眼泛淚光。

至於獻唱《有一種悲傷》的張與辰，除悼念八年前因抑鬱症選擇離開人生的摯友，還寄語大家要多關心身邊人及勸勉自己跟悲傷的過去說再見，別具意義；演唱期間，張與辰再度施展「哭腔」神功，唱出了歌曲的悲傷及蒼涼感，成功令「手緊王」周國豐亦給予19分超高分數，事件令肥媽亦大表驚訝：「吓？周國豐都畀19分？！好驚喎！」周國豐亦不諱言大力認證張與辰的唱功，並說：「講真，最後嗰句『你是所有，你是合照一張』，係第一至第三季（首次）令到我有啲毛管戙嘅感覺。」張佳添亦正評：「你處理細緻位係勝過劉洋，呢個係你強項。」不過陳奐仁（Hanjin）卻認為張與辰整體不在狀態，並直指他揀錯歌。兩大熱門均有讚有彈，到底誰人最終能獲得較高分數？敬請密切留意本周日播出的最新一集。

張與辰成功吸引到「手緊王」周國豐畀19分。
陸東成《明知故犯》。
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