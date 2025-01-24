《中年3》音樂女神海兒人氣急升　貼身裙透視不科學身材

「音樂女神」海兒（Hedy）因擔任《中年好聲音3》客席評審而為觀眾所熟悉，憑超卓音樂才華，加上長長秀髮大眼晴和S形曲線身材，人氣急升，近日她出席活動一身打扮更展現不科學身材！



「音樂女神」海兒（Hedy）長相甜美。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）長相甜美。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）長相甜美。（IG：@hedy_hoiyi）

海兒14歲時在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，可謂才貌雙全！擔任《中年好聲音3》客席評審後不時受邀出席活動，她穿上高領長袖全身包實，但連身裙貼身設計令螞蟻腰S曲線，凹凸有致加上蕾絲透視布料若隱若現更見誘人。

「音樂女神」海兒（Hedy）不時受邀出席活動。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）貼身裙完美展現S身形。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）貼身裙完美展現S身形。（IG：@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒（Hedy）貼身裙完美展現S身形。（IG：@hedy_hoiyi）