Macy@VIVA同經理人炒大鑊 疑換海兒頂上成新成員

撰文：吳子生
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女團VIVA真人show「VIVA Medium Rare House」，上集講到VIVA玩遊戲整蠱Mani（霍汶希），今集輪到Mani整蠱VIVA，找來女高音歌唱家海兒（Hedy）夾計，暗示要踢走VIVA其中一位成員兼取而代之，實行玩大佢！

一開始節目組向Hedy講解整件事的背景，事緣在拍攝前，成員馬思惠（Macy）因工作安排出現誤會而跟經理人開火，隨後被Mani召回公司「照肺」。了解事件後，Mani表示明白Macy離鄉別井隻身來港工作的孤單，但有不開心的事情亦要說出來，公司一定偎幫忙解決，說到這裏，Macy便忍不住落淚。

了解整件事的來龍去脈後，原本節目組打算讓Hedy教VIVA唱歌的點子，立即「轉橋」，改為假裝好想加入VIVA。首次「飾演」奸角，Hedy笑言十分喜歡，「我要成為令到佢哋團結嘅契機，最鍾意做奸角，哈哈。」雖然如此，但Hedy直言怕Macy嬲，「驚呀，我好驚人嬲我。但係完咗今日即刻可以解釋番㗎嘛。」隨後大整蠱馬上閕始，Hedy上到VIVA宿舍，閒聊一輪，Hedy立即出招，「其實公司而家要我學咗你哋隻舞。唔係一隻，係全部三首歌都要學。」VIVA十分驚訝並詢問原因，Hedy表示不知情，「我都係兩日前（Macy見Mani當日）先知，Mani講。」這時VIVA還不以為意，更十分踴躍表示可以教Hedy；見VIVA未有反應，Hedy再「落藥」，「我下個禮拜就要上跳舞堂啦，一對一，阿姐搵俾我。」

Hedy繼續進擊，「我兩個星期要學晒三隻舞，最重要係《Morning Call》。」VIVA再次追問原因，Hedy見機不可失，再重申自己是兩日前才知道。這時Macy彷彿意識到甚麼，睜大雙眼兼張開口，原來兩日前見Mani時，Mani對她說過：「其他藝人都係等緊機會㗎，唔好等到資源俾人拎咗或者俾咗第二個之後，你先嚟後悔。」Hedy續說：「突然間收到order，『總之你諗辦法整掂佢』。你哋睇我跳舞就會知我情況有幾惡劣。」這時Macy突然小聲地說：「我覺得我嘅情況都好惡劣。」隨後便播出下集預告，Hedy說：「我可能要食咗（女團）其中一個位。」這時VALC向拍攝團隊提出：「等等先，其實係咪真係要錄我哋而家講嘅嘢？我覺得係完全唔出得街。」看來四人已真正墜入「VIVA換人危機」的陷阱。

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