83歲蔡瀾雙腳浮腫惹擔憂　前年跌碎股骨月花50萬養老豁達面對生死

「香港四大才子」之一、現年83歲的蔡瀾前年因心急救愛妻不慎跌倒，不幸摔碎股頸骨摔，並需要做手術，出院後甚少露面，出入亦需以輪椅代步，健康狀況令人擔心。而蔡瀾在愛妻離世後入住尖沙咀全海景酒店套房，每月聘請8人團隊照顧自己，一如既往地樂觀享受人生。日前有網民在社交平台曬出與蔡瀾的合照，並寫道：「蔡澜先生康健！」

蔡瀾。（資料圖片）

需以輪椅代步。（影片截圖）

相中所見，身穿紫色恤衫的蔡瀾仍以輪椅代步，但背部同頸部都向前傾，雙眼無神，木無表情。（小紅書圖片）

蔡瀾出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。（小紅書圖片）

相中所見，身穿藍色睡袍的蔡瀾白髮蒼蒼，但仍面色紅潤，不過有不少網民就留意到蔡瀾雙腳略顯浮腫，紛紛留言表示擔憂：「腳好像浮腫了，突然感覺蔡先生突然間老邁了」、「衰老得像是耄耋老人」、「身體健康啊，蔡老先生」！

身穿藍色睡袍的蔡瀾白髮蒼蒼，但仍面色紅潤，不過有不少網民就留意到蔡瀾雙腳略顯浮腫，紛紛留言表示擔憂。（小紅書圖片）

蔡瀾去年3月曾公開現身。（資料圖片）

蔡瀾面色紅潤，精神飽滿。（IG@happyeggba）

蔡瀾與洪金寶、高麗虹、廖碧兒等聚餐，一起大歎招牌燒鵝！（IG@colettetta）

精神奕奕！（IG@colettetta）

出席飯局。（IG@colettetta）

蔡瀾同林敏驄。（影片截圖）

蔡瀾。（影片截圖）

蔡瀾前年3月突然宣布因身體不適，暫停更新Facebook，至4月中發文交代「跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，其後在馬來西亞出席慈善書法展時，他在座談會上透露因救愛妻而跌倒，可惜太太不久後離世。蔡瀾其後受訪談及整理亡妻遺物時有感而發，認為人生已到晚年不想有太多負擔，於是決定將所有收藏品送走，而他就入住豪華海景酒店。早前谷德昭曾到訪蔡瀾入住的公寓做訪問，並在節目《爆谷一周》中公開房間內貌，而蔡瀾更不忌諱大談生死：「我決定喺香港死，最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔需要受痛苦，我到而家仍想到時搞個party畀大家玩，不過老友已經越嚟越少。」

早前谷德昭主持節目《爆谷一周》到蔡瀾入住的服務式公寓做訪問。（谷德昭Facebook）

公開房間內貌。（影片截圖）

谷德昭直擊蔡瀾入住的服務式公寓。（影片截圖）