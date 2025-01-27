中年好聲音3｜張與辰90分全集最高分　僅以1分險勝劉洋

《中年好聲音3》昨晚27強首輪3人PK賽賽果揭曉，最高分頭三名依次為獲得90分超高分的張與辰《有一種悲傷》、89分劉洋《只是太愛你》及85分林立峰《眼淚成詩》。至於王鄭浚仁、杜閱及陸東成則同因獲組別最低分跌入危機區，最終評審決定淘汰杜閱。

李創偉自爆昔日瘋狂當兵歲月

其實昨晚一集《中年3》除了實力唱將VS及評審搞笑開火賣點十足，另一個精彩位落在擅長勁歌熱舞的靚仔選手李創偉。幸運地抽中「勁歌組」的李創偉選唱《瘋了》，笑言希望憑歌分享自己年少時的戀愛灼熱感覺，並坦言曾有過瘋狂的做兵歲月：「可能會全天候ready、24小時營業啦，跟住收到電話on time stand by呀，長大後就發現咗戀愛唔應該咁樣。」

張與辰獲得本集最高分。

出名大隻又健碩的李創偉，以魚網背心配搭黑皮褸上陣，甫出場已引發尖叫；而李創偉演唱期間，不但眼神妖氣十足、再配以脹卜卜胸肌、線條分明的朱古力腹肌、及勁度十足的舞步，成功炒熱全場氣氛，Hanjin在台下亦全程睇到心心眼，事後更坦言：「如果呢個係《中年好舞蹈》，我諗你會滿分。」肥媽則佩服李創偉中氣十足：「佢可以跳到咁都仲有聲唱，我都好服佢架喇。」雖然李創偉台風獲近乎一致肯定，但卻被認為音準欠佳，故最終僅獲78分。

林立峰唱錯歌詞照攞本集第三高分 車婉婉：最高境界

至於之前未有引發太多關注的林立峰，今集憑《眼淚成詩》成本集第三高分；令人佩服的是，林立峰演唱期間，一度因緊張致唱錯一整段歌詞，不過卻未有因而失分，更獲肥媽大讚：「你唱到好似係後面打錯字，而唔係你唱錯咁呀！」車婉婉聞言搞笑搭嗲：「最高境界！」黃凱芹亦盛讚林立峰雖然唱錯歌詞期間明顯略顯緊張，但整體依然表現出色：「表情、感情、聲底、層次感等等，整體嚟講我覺得動人嘅，你係唱得有啲地方我覺得會起雞皮。」陳奐仁亦讚他歌人合一：「音準唔係最好，拍子甩甩地，but its fine。成日話唱歌要有感情係咩意思，就係要歌人合一，呢個係最大嘅稱讚嚟架。」

李創偉嘅表演夠晒火辣。

杜閱獲車婉婉窩心填補遺憾

至於今集被淘汰的杜閱，選唱《一個人的精彩》的背後故事是離婚超過8年的她，原來是希望可憑歌脫單，並想表達：「一個人嘅生活並唔可怕，反而可以利用一個人嘅時候裝備好自己，令自己變得更好，去迎接下一段新嘅開始」這個重要又正面的信息，可惜因音準及唱得太平等問題只獲76分需進入危機區，最終更被評審選定為本集被淘汰選手。杜閱臨走前坦言能晉身27強已大感幸運，而唯一遺憾的是，沒有唱過一首屬於她自己的普通話慢歌，婉婉聞言即勁sweet給予杜閱獻唱數句《逝去的愛》的機會，其他台上選手則邊聽邊搖動身體為杜閱打氣。杜閱還不忘哽咽點名感謝肥媽謂：「你畀咗好多好多鼓勵我。」並笑言因為見到肥媽老師喊，所以原本說好不哭的她最終還是忍不住落淚，場面感人。

杜閱今集被淘汰。