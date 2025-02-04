專訪｜丁子朗外國大唔識新年習俗　但年初一肯定要對父母做呢樣嘢

農暦新年前後都有不少有關的習俗，例如：大掃除、準備賀年食品、吃團年飯、行花市、逗利是、拜年等，現今新一代對農暦新年的知識又有多少？丁子朗接受《香港01》的專訪，細述自己知道的新年習俗。



丁子朗對農暦新年的知識又有多少？(梁碧玲 攝)

丁子朗對農暦新年的第印象就是「逗利是」:「會瘋狂咁食啲團年飯、開年飯，同埋我覺得係一個好好嘅機會，畀大家去見一見，其實都係一個藉口畀大家去食下飯，update下大家近況。」原來因為丁子朗的家裡不太過新年，加上他的家人從小時候就已經移民加拿大，所以很少過新年，直到回港工作後，才知道有關新年的傳統：「我係直到入咗行拍嗰啲新年節目，飲食節目我先知原來有咩油角，跟住有好多唔同嘅嘢食，跟住我淨係記得撈起。」

丁子朗小時候就已經移民加拿大，所以很少過新年。(梁碧玲 攝)

丁子朗是直至到回來香港工作後，才知道更有關新年的傳統。(梁碧玲 攝)

丁子朗表示還有不同的「糕」都是新年必吃的，但他也是回到香港後才知道：「年糕、蘿蔔糕、椰汁糕、馬蹄糕嗰啲。」因為他家很少吃，所以連煮法都不太清楚，他更自爆：「初頭我仲唔知年糕係要沾蛋先煎嘅，我就咁煎係煎到一pat嘢，跟住就fail咗啦當然，跟住就打電話問我啊爸媽問佢點解，原來要沾啲蛋上面先煎得嘅。」他笑指自己並不是「港孩」，只是比較缺乏新年知識而已。

丁子朗更自爆瘀事。(梁碧玲 攝)

丁子朗原來唔識煎年糕。(梁碧玲 攝)

除了食物外，丁子朗覺得打麻雀都是新年必需的：「細個好鐘意打麻雀㗎。」但他因為近年新年都忙於工作，所以已經比較少打。自小在加拿大生活的他，被問到外國的新年跟香港的新年有什麼分別時，他指外國的新年氣氛沒香港濃郁：「因為香港會好多親戚，會有好多唔同嘅新年裝飾，入到商場會播緊呢個喜慶嘅歌曲，咁喺外國就真係少啲嘅，去到華人地區先至有，所以變咗令到我對新年嗰個印象唔係好深。」直到回來香港後，他才發現新年是一個很喜慶的節日及重拾新年的樂趣。

丁子朗笑指回到香港後終於重拾新年的樂趣。(梁碧玲 攝)

說到「逗利是」，多年來所逗的利是，到底是自己保存還是上繳媽媽，丁子朗說已經忘記了：「逗利是係純粹開心，入面嘅都係心意，幾多錢坦白講我真係唔係好記得。」而丁子朗小時候每年都會與姐姐一起拆利是，更笑指姐姐「太老實」：「因為有陣時多人聚會，我家姐係好老實嘅，拜完年就完啦。我係拜完年之後有好多人，三四十人啦，我重頭再拜多一次，睇下邊啲人唔記得再拎多張。」

丁子朗指丁媽媽有話幫佢儲起咁多年嘅利是，仲話每年一千幾百，佢做咗20幾年人，應該都有唔少錢。(梁碧玲 攝)

丁子朗話冇特別封extra利是畀丁爸爸同丁媽媽。(梁碧玲 攝)

雖然丁子朗的家比較少過新年，但仍然有一些新年的習俗都是會跟隨的，這就是「敬茶」，他指敬茶是丁爸爸和丁媽媽要求的：「年初一，嗰一朝早起身一定要同爸爸媽媽敬茶，因為佢哋要求嘅，真係覺得新一年請安就必須要做嘅，就係同父母請安啦、斟茶啦。」除了敬茶外，「打電話畀親戚」亦是他每年新年必需要做的事，因為自小就已經養成這個習慣，所以現在長大了，他也是每年新年都會打電話給家人。

丁子朗話會每年都用丁爸爸最愛嘅龍井嚟敬茶。(梁碧玲 攝)

丁子朗話呢個禮盒連丁媽媽都買唔到。(梁碧玲 攝)

出來工作之後，丁子朗的新年就是在工作中渡過，而他更透露人生第一次入錄音室就是在新年：「出嚟做嘢嘅新年，就係要唱歌。因為我以前係唔識唱歌，從來都唔會表演唱歌好驚，但係我第一次入錄音室錄音呢，就係錄新年歌啦。」至於派利是方面，丁子朗說自己出來工作第二年就開始派利是，被問到有沒有給丁爸爸丁媽媽利是時，他表示自己沒有特別封利是予他們：「佢每年新年都會即刻，好準時畀封利是我。」而自己在工作時亦會派開工利是：「希望收到嘅時候，你收到丁丁嘅祝福啦咁樣係一件好開心嘅事情，同埋我覺得好嘅意頭嚟嘅。」至於每年會預多少錢來派利是時，他表示「都係盡力而為啦」：「咁見到工作人員一定會派啦，咁開工利是必需要嘅，好嘅意頭嚟嘅必需要嘅。」

丁子朗話有一年去咗買代表人緣嘅桃花，但第二年就冇買，會連續「衰幾年」。(梁碧玲 攝)

丁子朗說自己出來工作第二年就開始派利是。(梁碧玲 攝)

今年丁子朗更與酒店合作推出一個新年禮盒，細心的他更特別為禮盒選擇配色：「因為依家屋企好多時候都係啲nude嘅tone啦，淨色啲嘅白牆咁樣，但係如果紅噹噹就可能驚太唔match，所以我認真揀過呢個豆沙紅色，咁係寓意呢一個幸福啦同埋呢一個嘅吉祥。」他指這樣就可以「融入家中」，亦可以做擺設及有東西可以吃，一舉三得。

丁子朗今年更與酒店合作推出一個新年禮盒。(梁碧玲 攝)

丁子朗專訪指這樣就可以「融入家中」，亦可以做擺設及有東西可以吃，一舉三得。(梁碧玲 攝)

最後被問到今年會不會自己弄賀年食品，因為去年丁子朗與區珀豪、張鎬濂及余宗遙大顯身手為大家做湯圓及糖不甩。丁子朗表示去年是他第一次親手做賀年食品：「人生第一次，雖然外貌就唔係特別好啦，咁但係我記得係好食嘅。」去年的糖不甩經小編證實，是挺好吃的，所以如果丁子朗煮東西給大家吃，絕對可以放心吃。但今年新年他要在劇組中渡過，所以未有時間親自做湯圓，唯有出去買來吃。

丁子朗去年與區珀豪、張鎬濂及余宗遙大顯身手為大家做湯圓及糖不甩。(梁碧玲 攝)

丁子朗表示去年是他第一次親手做湯圓，今年就冇時間整。(梁碧玲 攝)

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