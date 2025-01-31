麥玲玲2025年蛇年運程｜十二生肖詳細分析　事業桃花財運邊個最勁

踏入蛇年，相信不少人都對自己的運程非常關心，在整體運程、財運、事業運、感情運、健康運上到底有甚麼需要注意？有興趣的讀者可以參考著名玄學大師麥玲玲師傅的蛇年預測！

即去片睇十二生肖詳細分析！

十二生肖蛇年運程-屬蛇

踏入乙巳年，肖蛇者將會迎來本命年，亦即傳統上的本命年犯太歲。雖然犯太歲運勢未必一面倒，但也容易走向極端，所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」，若蛇年有結婚、添丁、置業或創業等人生大事沖喜，則可望將犯太歲的負面力量減到最低，否則難免會經歷較大起伏，情侶關係將面臨考驗，容易出現分手離合；打工一族未有晉升機會，亦會萌生去意，需要作好準備迎接挑戰。

可幸蛇年仍有吉星加持，為肖蛇者的運勢增添助力。「歲駕」即古時皇帝出巡、光芒萬象的場面，新一年事業發展順遂，工作表現將會獲得同事及上司認同。至於「天解」並非傳統的吉星，代表會出現困難，幸好最終仍可解決，所以要有心理準備蛇年做事將會出現阻礙，即使表面順遂，過程中也會容易橫生枝節，需要經過重重困難始能成功，故不宜將目標訂得太高。

另外，流年亦有「太歲」及「劍鋒」凶星飛臨，代表容易受金屬所傷或有開刀破相之嫌，駕駛人士或工作經常接觸機械者，需要慎防血光之災。至於「浮沉」則代表水險，新一年不宜以身犯險，尤其要避免進行滑水、浮潛、獨木舟等水上活動或其他高危的戶外活動，即使堅持參與亦必須與專業人士結伴同行，以免樂極生悲。外遊時亦要注意目的地之天氣變化、提防行李延誤或財物遺失，建議及早購買意外、醫療及旅遊保險，以策萬全。除了身體損傷，蛇年亦要注意精神健康，尤其本命年容易情緒低落，不妨多相約朋友聚會、接觸大自然、多做運動或進修增值，有望提升正能量。

其實犯太歲就像受到別人攻擊，原地不動容易受傷，故蛇年不妨多往外走動，並貼身佩戴雞形及牛形的生肖飾物，以「合而忘沖」提升運勢。若與本身的宗教信仰無衝突者，可於立春過後前往廟宇拜太歲祈福，留意家中的五黃及二黑大小病星等飛臨方位，切忌生旺病星，最好擺放銅器重物鎮壓，只要做足準備工作、凡事謹慎保守，則本命年亦可平安度過。

十二生肖蛇年運程-屬馬

肖馬者來到蛇年既無沖合，又有一組吉星拱照，原則上運勢會節節上升。不過，傳統上也有「蛇纏馬腳」之說，意指肖馬者於蛇年有機會遇上阻礙；加上之後的馬年屬本命年，屆時運勢將會有較大起伏，故即使蛇年走勢順遂，亦必須於第三、四季開始提早部署，作好準備迎接各項挑戰。

蛇年喜獲一組吉星加持，令肖馬者的運勢如虎添翼。首先「太陽」代表男性貴人，從商者若經營以男性顧客為主的生意，如男士服裝、汽車、音響或模型等，新一年可望得到客人支持，機會源源不絕。打工一族若上司或老闆是男性，對方對自己亦有一定提拔作用，不妨積極爭取表現。「太陽」亦有光照遠方之意，新一年可多往外走動或拓展海外市場，發展將會更為理想。而單身的肖馬女士既有「太陽」拱照，又有代表應酬聚會的「天廚」及「咸池桃花」，個人魅力大增，可望於社交場合邂逅心儀對象而「脫單」成功。至於「文昌」則有利讀書及考試，無論仍在求學階段或已投身社會，新一年在進修或升級考核方面均有優勢。此星亦代表文思敏捷，加上有寓意天馬行空的「天空」吉星，若工種需要涉及創意，如編劇、作家或廣告設計等，蛇年可望靈感不絕，於行內創下成績。

不過，乙巳年亦有「晦氣」凶星，人際關係存在輕微暗湧，要提防因為溝通不足或行事高調而遭人白眼，待人處事必須保持低調。至於「咸池桃花」則屬短暫姻緣，故邂逅心儀對象後宜多花時間相處了解，不宜太快投入感情。

整體而言，蛇年吉星力量充足，加上有貴人助力及良好的人際網絡，肖馬者無論事業、感情及正財各方面均有明顯進步。不過，始終因為蛇年之後即將踏入本命年，運勢有機會逆轉，故仍需要居安思危、積穀防饑，尤其涉及跨年的投資項目宜於蛇年第四季先行結算，健康方面則可於蛇年年底接受身體檢查，凡事小心謹慎、三思後行，多作部署則本命年來臨亦可安然度過。

十二生肖蛇年運程-屬羊

肖羊者踏入蛇年無沖無合，整體來說運勢較為平穩，可惜流年未有任何吉星進駐，故事業、財運等各方面均難有助力，凡事需要親力親為，要有心理準備屬較為艱苦經營的一年。

由於蛇年並無吉星飛臨，傳統上會借來對宮的吉星，惟力量只有約三成。而借來肖牛的流年「華蓋」吉星，代表藝術才華得以發揮，故事業上將會有輕微助力，尤其從事藝術創作者可望靈感不絕，發展仍算順遂。不過，「華蓋」同時有孤芳自賞、獨行獨斷之意，若從事前線銷售、客服或中介等需要經常與人接觸的工作，蛇年受歡迎程度稍遜，客人支持度一般，需要加倍努力始能做出成績。此星亦屬於宗教之吉星，肖羊者新一年會頗為享受孤獨一人的時光，故情侶或已婚者的關係亦會傾向平淡，單身一族亦難有突破。

除了受對宮的「華蓋」影響，新一年個性較為孤僻及不合群，本身流年也有其他凶星影響人際關係，因此肖羊者需要特別注意個人言行。「月煞」代表女性帶來的麻煩，蛇年要盡量避免與女性親友有金錢轇轕或合作投資，否則容易被連累或因財失義而導致反目收場。另一顆凶星「豹尾」則象徵踏着豹的尾巴而遭反噬，蛇年待人處事需要保持低調，亦要避免當中間人為他人排難解紛，以免鋒芒太露而開罪有影響力的小人。「喪門」凶星飛臨則要注意家宅，尤其之後的馬年屬「合太歲」亦會對家宅造成衝擊，故必須多關心家中長輩健康，不妨防範於未然陪同對方作身體檢查，並多作贈醫施藥或施棺善舉提升運勢。蛇年亦適宜搬遷或舉辦喜事，否則亦可考慮裝修家居、維修大型電器或更換睡牀、沙發等貼身家俬，將舊居納入新氣運。

整體而言，流年未有吉星進駐，又有凶星夾擊，建議肖羊者不宜將目標訂得太高，盡量以保持圓融的人際關係為目標，謙虛低調可避免無風起浪。財運方面則謹記不宜與女士合作，可幸正財尚算有正常發揮，偏財則不宜太過進取，慎防「合太歲」之年來臨而有突如其來的變化。

十二生肖蛇年運程-屬猴

踏入乙巳蛇年，因為猴與蛇的關係既為六合，也屬相刑及相破，所以肖猴者一方面有流年「合太歲」之象，原則上較為順遂，但另一方面又同時受到「刑太歲」及「破太歲」夾擊，故運勢會變得格外複雜，容易有吉凶參半、難以預料的情況。若蛇年有喜事舉辦則可緩和衝擊力量，否則就要凡事謹慎、步步為營。另外，「合太歲」容易有新合作機會出現，開展時頗為順遂，惟落實後又會一波三折，可幸最終仍能得貴人之助而絕處逢生，只是過程較為艱辛，需要調整心態積極面對。

雖然蛇年需要經歷高山低谷，幸好仍有「天乙」、「太陰」及「歲合」吉星飛臨，令肖猴者的運勢稍為回穩。「天乙」是得力的貴人吉星，新一年長輩助力充足，即使遇上困難阻礙亦可臨危得救。「太陰」則是女性貴人，若上司或老闆是較為年長的女性，新一年亦可望獲得對方提拔。從商者若經營以女性為主要銷售對象的生意，如女士服裝、珠寶首飾或化妝美容等，蛇年亦能得客戶支持而業績有所提升。至於「歲合」是半桃花星，乙巳年的人事問題複雜，雖然長輩對自己愛護有加，但同輩之間卻競爭激烈，若能保持圓融的人際關係，對運勢會較有裨益。

另外，蛇年也有「貫索」及「勾神」飛臨，此組凶星代表糾纏不清、關係千絲萬縷，肖猴者需要提防人事糾紛或金錢轇轕，待人處事宜保持低調，金錢數目亦要盡量分明，以免無風起浪。至於「孤辰」則較為不利感情，所謂「男忌孤辰、女忌寡宿」，肖猴的男士會感覺與伴侶溝通不足，需要多花時間相處維繫感情。

整體而言，新一年的運勢存在眾多不明朗因素，故肖猴者必須凡事謹慎，不宜作重要決定或大額投資，並最好於龍年年底提早部署，例如主動預約身體檢查。至於有搬遷或裝修計劃者，不妨於龍年第四季籌劃及於蛇年執行，主動應驗變化運勢。若個人宗教信仰無衝突者，可於蛇年之始前往廟宇拜太歲祈福，並貼身佩戴鼠形及龍形飾物助運，謹記調整心態、凡事多作準備，則可安然迎接犯太歲之年的來臨。

十二生肖蛇年運程-屬雞

肖雞者於剛過去的龍年屬「合太歲」，運勢大多會走向兩極，當中約有七成人一帆風順，但亦有三成人歷盡風浪，度過了頗為艱辛的一年。若龍年曾有結婚、添丁或置業等沖喜，蛇年可望延續氣運；即使龍年波折重重，來到蛇年亦能夠重新開始。而且肖雞與流年太歲屬半會合，蛇年做事原則上較為順心，加上有吉星拱照，故整體運勢可望拾級而上。

蛇年喜獲一組拱照事業的吉星加持，令肖雞者於職場上有光芒四射之象。「將星」即將軍帶領士兵衝鋒陷陣，新一年可望發揮領導才能，尤其任職警隊、消防、海關等紀律部隊或大機構管理層最有助力，不妨積極把握機會。「三台」則是樓梯階、有步步高陞之意，此吉星力量能廣照於事業、感情及財運之上，各個範疇均可逐漸向上。「地解」則象徵搬遷變動，蛇年將有移居、辦公室或廠房搬遷、外遊出差等機會，多走動有望帶旺運勢。

不過，流年亦有「五鬼」、「官符」及「的煞」凶星，凡事需要特別謹慎。「五鬼」有疑神疑鬼、不信任之意，新一年對身邊人、生意伙伴及同事均會抱持懷疑態度，尤其情侶及已婚者對伴侶會有所猜疑，需要多加溝通、坦誠相向。

「官符」顧名思義就是官非訴訟，若需要處理海關、稅局、消防等監管機構的文件務必要特別小心，提防大意出錯而遭調查處分。另外，從商者簽署合約前亦要清楚了解條款細則，以免因爭執而要對簿公堂。至於「的煞」則代表突然的考驗及轉折，蛇年做事宜多作兩手準備，以防事情有意外變化。

整體而言，打工一族於蛇年的事業運明顯有進步，可望有晉升機會，惟職場上競爭激烈，無可避免要承受一定壓力。加上「五鬼」凶星較為影響情緒，故蛇年首要任務是調節心態、保持正面積極思維，則各方面仍屬進步之年。至於從商者發展相對緩慢，需要兼顧多方面的問題，故只宜穩守原有業務，不宜大興土木。另外，由於巳、酉、丑屬半會合，肖雞者新一年不妨與肖牛者合作或尋求對方協助，可望有良好的化學效果。

十二生肖蛇年運程-屬狗

龍年受到力量強大的「辰戌沖」影響，肖狗者運勢明顯較為兩極，若有結婚、添丁、置業或創業等沖喜，則可稍為緩和相沖力量，否則就要經歷家宅變化、事業衝擊或感情離合等，屬困難重重的一年。可幸來到蛇年肖狗者與流年太歲並無沖合，故運勢將會轉趨穩定，可望重上軌道。

新一年有「月德」吉星加持，此星是力量強大的貴人星，對事業及財運均有幫助，打工一族可獲上司或老闆賞識，憑出色的工作表現有升遷機會。從商者或從事前線銷售、中介、客服等需要經常接觸人的工作，蛇年亦能得到客戶支持而業績水漲船高。投資方面亦有機會透過人脈提供的小道消息或資源而獲利。至於「唐符」則代表權力與威望，此星對任職政府部門、大機構管理層及武職人士最有助力，能於職場上大展拳腳。

此外，新一年亦有「紅鸞」吉星飛臨，肖狗者的桃花機遇處處，尤其龍年已回復單身者，蛇年有望邂逅心儀對象及開展新戀情，彼此關係發展迅速，甚至會有「閃婚」的可能性，故不妨多留意身邊人。不過，由於異性緣極為暢旺，已婚者則要抗拒外來誘惑，不宜對人過分熱情，以免引發三角關係而影響與伴侶的感情。

凶星方面，蛇年有「小耗」入主，雖然整體財運有進步，但始終仍有輕微破財機會，建議肖狗者可多捐款行善及購買心頭好，主動「破歡喜財」化解凶星力量。至於「扳鞍」則代表做事較為反覆、容易遇上波折，尤其有轉職打算者需要審視市場環境，不宜輕舉妄動，慎防新公司有變數而令自己進退兩難。流年有此凶星飛臨亦要多花時間處理家宅瑣事，尤其需要多關心長輩健康。

整體而言，經歷了波濤起伏的相沖年份，蛇年無疑是重新出發的年份，加上流年吉星力量充足，既有良好的人際網絡支援，自己亦有突出工作表現，既然天時、地利、人和配合得宜，不妨多爭取機會奮發向上，可望令事業、財運及感情各方面更上一層樓。

十二生肖蛇年運程-屬豬

肖豬者來到乙巳年屬「沖太歲」，雖然相沖年份運勢未必一定處於劣勢，但難免會走向極端，有人受沖後穩步上揚，亦有人會好事多磨，意味着蛇年變化起伏較大，需要有心理準備迎接挑戰。

無論是主動求變或被動受到衝擊，相沖年的變化可以體現在事業、感情或家宅不同層面之上，已有伴侶但未有結婚打算的年輕人宜提防分離運，中年人士在事業上易有突如其來變動，長者則需要多加關注健康，故任何年份的肖豬者也要作好準備。傳統上有云「太歲當頭坐，無喜必有禍」，犯太歲之年倘若能有結婚、添丁、置業或創業等人生大事沖喜則可將衝擊力量減低，否則就要加倍謹慎。

可幸新一年仍有「國印」及「驛馬」吉星進駐，「國印」是掌權力的帥印，代表大權在握，故事業上仍可得助力而有發展機遇。「驛馬」代表走動頻繁，既然相沖之年事業容易出現變動，從商者不妨開拓海外市場，打工一族亦可主動爭取出差機會，離開常居地發展將會更為理想。至於欲轉職或創業者未嘗不可，惟決定前需要評估自己所能承受的風險，並盡量以最低成本試行，成功機會較高。

不過，蛇年亦有一組凶星飛臨，為運勢增添變數。「歲破」是人際關係的破敗，尤其容易開罪小人，需要謹言慎行。「大耗」屬大額破財，新一年會有較多額外開銷，亦要提防因投資失誤而財運受損。「欄杆」則代表做事波折困難重重，容易有意料之外的變數，需要步步為營。至於「披頭」則要多關注長輩健康，不妨為對方家居進行裝修、維修或更換沙發、牀褥等大型家俬，主動應驗提升健康運。

整體而言，蛇年屬動盪的年份，做事難以一步到位，建議調節心態，不宜將目標訂得太高。「沖太歲」亦容易有受傷機會，肖豬者不宜進行任何高危的戶外活動，駕駛人士則要注意道路安全，不妨於龍年年底作身體檢查、蛇年之始到廟宇拜太歲，並貼身佩戴兔形及羊形生肖飾物，亦宜捐血、洗牙及多作贈醫施藥善舉，凡事穩妥則可保平安。

十二生肖蛇年運程-屬鼠

肖鼠者於乙巳蛇年既無沖也無合，整體運勢相對穩定，加上有一組強而有力的吉星加持，無論財運及貴人運均會明顯進步。不過，由於蛇年過後的馬年屬「沖太歲」，部分人在相沖年來臨之前運勢會特別順遂，故不宜被勝利沖昏頭腦，需要謹慎部署，以免相沖年來臨出現重大變化。

蛇年喜獲「玉堂」財星拱照，此星有金玉滿堂之意，從商者可望拓展收入來源，利潤將會有所提升；打工一族亦有加薪機會，財運走勢向好。而「紫微」及「龍德」則是力量強大的貴人星，新一年人際關係融和，尤其會有具影響力的人物或權貴助自己一臂之力，人脈網絡及資源上均有得着，不妨積極把握。

不過，乙巳年亦有「暴敗」凶星進駐，此星代表起伏較大、時好時壞，若應用於財運之上則有「三更窮、五更富」之況味，故投資需要格外小心，以免有橫發橫破情況。至於從商者於不同月份的生意額亦會有較大差異，建議於收入理想的月份積穀防饑，並準備應急錢應付突如其來的開支。此星體現在感情之上亦代表熱情冷卻，情侶之間關係傾向平淡無甚突破。新一年亦有「天厄」飛臨，出門後容易遇上小意外或小驚嚇，故外遊時更須注意目的地之天氣變化、小心行李或航班延誤，並提防有財物遺失。

另外，乙巳年過後的丙午年為肖鼠者「沖太歲」之年，運勢將會走向極端，故即使蛇年順風順水亦要居安思危，及早於年末作好準備。相沖年份的健康運也特別不穩，建議最好在蛇年年底進行詳細的身體檢查，以求大事化小。若有跨年的投資項目則宜於蛇年第四季先行結算，以免當馬年來臨遇上始料不及的變化而轉盈為虧。「沖太歲」前一年亦會蠢蠢欲動求變，若有人於蛇年年末邀約開展新合作，務必要再三思量，不宜輕舉妄動。至於有結婚、添丁、置業或裝修打算者，則不妨於蛇年年底計劃部署，待馬年「沖太歲」來臨時主動應驗變化，自然能夠運籌帷幄。

十二生肖蛇年運程-屬牛

由於「巳酉丑」屬三合，肖牛者踏入乙巳年與太歲關係友好，故蛇年將會有較多新合作機會湧現，惟由於新一年吉星不多，應否參與或投入資源，則仍要視乎行業而定。

蛇年只有「華蓋」吉星飛臨，此星是藝術才華的發揮，若本身從事的行業需要創意元素，如畫家、編劇、導演或音樂人等，新一年可望靈感不絕。惟此星是古時皇帝出巡的羅傘，雖然才華受到萬人景仰，但亦有孤芳自賞、曲高和寡之意，肖牛者在新一年會較為自我中心，人際關係未如理想，若任職大機構或客服、中介、銷售等需要經常與人接觸的工作，蛇年發展將會較受人事問題所限制，需要單打獨鬥及付出加倍努力始有收穫。「華蓋」亦較為不利感情，故肖牛者與伴侶溝通一般，關係原地踏步。

除了吉星力量薄弱，蛇年亦有一組凶星降臨，需要處處提防。「羊刃」即意外受傷或開刀破相，新一年需要提防血光之災。「白虎」則是道路上的輕微碰撞或受動物所傷，有飼養寵物者需要多關心其情緒，亦要避免接觸不熟悉的動物，以免無辜被咬傷。此星亦代表遇上無理取鬧的女性，若上司是女性或從事以女性顧客為主的生意，新一年對方將會諸多挑剔，需要格外包容忍讓。「天哭」即出門後的小意外驚嚇，外遊時要注意航班延誤、行李或財物遺失，不宜進行高危的戶外活動，確保人身安全。「黃幡」則有衝擊家宅之象，蛇年要多關心長者健康，不妨為長輩家居進行小量裝修、維修提升氣運。

整體而言，蛇年以個人發展較為有利，惟半會合之年難免會有人邀約合作或投資，建議三思而後行，尤其蛇年過後的馬年屬「害太歲」，運勢將會出現較大落差，故宜於蛇年第四季提早部署，尤其面對跨年投資、轉職機遇等抉擇需要特別謹慎，盡量靜觀其變較為穩妥。既然「巳酉丑」屬會合，肖雞者在蛇年將會為自己帶來特別助力，若遇上疑難阻礙不妨虛心向對方請教或尋求協助，可望解決問題。

十二生肖蛇年運程-屬虎

肖虎者踏入蛇年吉星眾多，但又受到「害太歲」及「刑太歲」夾擊，運勢將會存在不穩定因素，故各方面也需要謹慎提防。「害」即遭人陷害，新一年要注意人際關係；「刑」則會對健康造成衝擊，所謂「一喜擋三災，無喜是非來」，若有結婚、添丁、置業或創業等人生大事沖喜，則可略為緩和犯太歲的負面力量，否則就要有心理準備做事較多枝節、難以一步到位，建議將目標稍為降低，並調整心態積極面對。

雖然「寅巳刑」不屬正面交鋒，但無論財運、事業及人際關係均存在暗湧，要提防突如其來的變數而令自己失去預算。可幸蛇年仍有吉星駕臨，為肖虎者的運勢增添助力。「天德」乃上天之德，蛇年貴人力量充足，面對困難仍可倚靠人脈而有出路，最終可圓滿解決，屬先難後易的年份。另外，喜獲「福星」及「八座」加持，凡事將可逢凶化吉，亦容易獲得幸運之財。不過，蛇年始終受「害太歲」影響人事問題較複雜，故凡事仍要親力親為，不宜過分倚重他人力量，以免有所閃失。

凶星方面則有「捲舌」、「絞煞」及「六害」入主，做事難免要來回拉鋸始能成功，亦要提防是非口舌及遭小人陷害。另外，「寅巳刑」亦代表腰、膝、腳踝等關節受傷，本身有舊患者需要特別小心，不宜進行勞損性高的運動。此刑剋亦較為影響情緒，尤其蛇年屬於具挑戰性的年份，容易因為挫折而令情緒跌入低谷，需要鍛煉情商、時刻保持正能量，謹記有「福星」的助力，遇事最終仍可有解決方案。

「刑太歲」之年亦會衝擊健康，不妨主動花費於保健或贈醫施藥之上，外遊前購買醫療、意外及旅遊保險，龍年年底進行身體檢查，為家居作小量裝修、維修，惟謹記不宜觸動五黃及二黑病星位置，以免令病氣加劇。犯太歲之年亦宜多出差走動，前往不同地方「借地運」，並佩戴馬形及狗形的太歲飾物，以「寅午戌」三合力量化解犯太歲的衝擊，謹記調節心態，凡事樂觀正面則蛇年亦屬平穩向上之年。

十二生肖蛇年運程-屬兔

肖兔者於龍年屬「害太歲」，人際關係較為疲弱；來到蛇年既無沖也無合，原則上運勢將會轉趨穩定。不過，蛇年亦只有「祿勛」一顆吉星進駐，借來對宮肖雞的「將星」及「三台」亦以拱照事業為主，故新一年宜側重於事業發展之上，其他如財運、感情運及健康運等則屬輕微進步。

「祿勛」代表古時的朝廷俸祿，此星對打工一族最為有利，尤其於政府部門或大機構任職者，新一年可望有不俗的升職加薪機會。惟「祿勛」對從商者的助力有限，蛇年需要放下身段，多投入員工的角色，凡事親力親為始有得着。此外蛇年也可借來對宮肖雞的「將星」及「三台」等吉星相助，雖然力量只有約三成，但對事業仍有一定幫助，個人領導才華較有發揮，加上「祿勛」星駕臨，整體工作發展有望拾級而上，故若有在職進修或升遷考核不妨主動參加，較易獲取好成績，並對事業發展有長遠裨益。

凶星方面，蛇年也受到「天狗」、「吊客」及「災煞」影響，旅途上需要更加注意人身安全，並提防小意外及驚嚇，出發前要留意目的地之天氣變化或航班延誤，到埗後小心看管行李及個人財物，慎防意外遺失或被盜，亦要避免進行攀山、爬石、滑雪等高危的戶外活動，以免樂極生悲，最好預先購買旅遊、意外及醫療保險，以策萬全。

整體而言，雖然乙巳年未有財星進駐，可幸擺脫了犯太歲的負面影響，人際關係較為融洽，亦有貴人力量加持，整體運勢將會有所改善。蛇年亦會有輕微的偏財運，惟投資方面仍要經過自己的分析研究，不宜輕信他人消息或短炒投機。另外，由於吉星力量反映在事業發展之上，打工一族不妨積極把握眼前優勢，多爭取表現突出自己，事業可望更上一層樓。至於有轉職或轉換環境打算者，認清大環境後亦不妨一試，惟從商者則需要調整心態、易地而處，不宜將目標訂得太高，守住原有範疇則整體仍算是平穩向前的年份。

十二生肖蛇年運程-屬龍

經歷了龍年的本命年，相信肖龍者已體會到不同程度的衝擊變化；踏入蛇年既無沖也無合，各方面的運勢將會有進步，整體屬平穩向前的年份。

過去一年受犯太歲影響，肖龍者情緒較為波動，容易愁眉不展，新一年個人心態轉趨樂觀積極，加上有「天喜」桃花星駕臨，此星代表有喜事臨門，若龍年曾沖喜者，蛇年可望延續氣運，尤其已婚者更容易有添丁機會。即使已經歷變化離合者，新一年亦可重新出發、邂逅心儀對象，雙方關係發展迅速，甚至有可能閃婚、添丁雙喜臨門而需要「破歡喜財」。「天喜」飛臨之年亦會有較多機會出席他人的婚宴、壽宴、彌月宴等喜慶場合，有助沾染旺氣及提升正能量。

由於蛇年只有「天喜」飛臨，傳統上會借來對宮即肖狗的「月德」、「唐符」及「紅鸞」等吉星助陣，雖然力量只有約三成，但「月德」代表貴人扶持，「唐符」則對事業發展有幫助，至於對宮的「紅鸞」加上自身的「天喜」，可望進一步催旺結婚、添丁等喜事的力量。

不過，蛇年亦有幾顆凶星入主，肖龍者不能掉以輕心。「病符」飛臨會有較多傷風、感冒等小毛病，尤其龍年曾有「辰辰刑」之象，較為衝擊健康，代表蛇年狀態未能完全恢復。而「陌越」則是面對陌生環境所帶來的壓力，若龍年曾轉職、蛇年仍處於磨合階段者，容易因為焦慮而影響睡眠質素，建議肖龍者要養成良好的生活習慣，盡量作息定時，亦可多做運動及多接觸大自然減壓。至於「寡宿」則有孤枕獨眠之意，所謂「男怕孤辰、女忌寡宿」，已婚女性有機會因為伴侶工作忙碌而未能經常陪伴在側，又或感覺對方不夠了解自己，需要多加溝通、坦誠道出心中所想，亦可培養共同嗜好或多出門短線旅遊維繫感情。

整體而言，擺脫了動盪的本命年，運勢算是緩慢進步，肖龍者不妨把握機會，循序漸進向前。惟蛇年始終不屬突飛猛進之年，加上仍有凶星影響健康，故萬事仍需謹慎，不妨多花費於醫療保健及贈醫施藥之上，主動應驗提升健康運。