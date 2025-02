專訪｜冼靖峰最愛睇阿爸買桔講價　文佐匡同黃奕斌好多習俗都唔識

農暦新年前後都有不少有關的傳統習俗,例如:大掃除、準備賀年食品、吃團年飯、行花市、逗利是、拜年等,現今新一代(Z世代)又對農暦新年的知識有多少?冼靖峰、黃奕斌、文佐匡接受《香港01》的專訪,當中有兩位更是「00後」,三位一同細述自己所知道的新年習俗。

冼靖峰、黃奕斌、文佐匡。(葉志明 攝)

首先問到大家對新年的第一印象時,文佐匡即表示「逗利是」。黃奕斌就表示與家人吃東西:「會同屋企人食一啲之前喺list度寫咗好耐,咁新年呢大家就會每一間都會試。」而三位之中較為年長的90後冼靖峰就指吃年糕、蘿蔔糕都必做,但家裡就有個傳統:「打麻雀係我屋企一個好正嘅傳統,因為阿爸阿媽仲有我同細佬就啱啱好就湊夠一台,咁我哋就係會初一嘅時候,食完夜晚飯啦,一齊打麻雀就有機會打天光。」冼靖峰之後就會跟家人去拜年。

三位之中較為年長的90後冼靖峰就指吃年糕、蘿蔔糕都必做。(葉志明 攝)

至於小時候新年會做的是什麼,文佐匡繼續表示是「逗利是」及「family gathering」,而黃奕斌就說小時候與家人吃完團年飯會有餘興節目,他自爆曾扮爸爸煙。反而冼靖峰經歷好像比兩位還多,但他說到吃就表現得十分興奮,更大讚婆婆及嫲嫲很厲害:「我婆婆好犀利,佢會整二十底蘿蔔糕,周街派比街坊,我哋當然又會攞到幾底,都幾開心。」

文佐匡小時候新年的記憶只剩下「逗利是」。(葉志明 攝)

而被問到會否「行年宵」,冼靖峰興奮地表示最喜歡看他爸爸「講價」:「我好鐘意行年宵,因為我好鐘意見到我阿爸講價,我阿爸就最鐘意喺行年宵嘅時候講價。」他更即席模仿冼爸爸「講價」場面:「你棵桔,唔減五十蚊!明日都冇得用㗎喇喎,冇得賣㗎喇喎,畀我啦!」黃奕斌及文佐匡在這一方面的經歷就沒有太多,而文佐匡更表示未去過年宵,聽到在旁的冼靖峰都示禁「吓」了一聲:「你冇行過年宵?」原來因為文佐匡小時候已經不在香港過:「因為我細細個由細到大都唔喺香港㗎嘛,中學嗰陣時已經系英國嗰邊留學。所以我返到嚟香港,而家都係近呢兩三年,我先至喺香港又再喺香港同屋企人一齊過返年。」

冼靖峰興奮地表示最喜歡看他爸爸「講價」。(葉志明 攝)

連冼靖峰都好奇文佐匡在外地怎樣慶祝新年,他說當地不會有大型的慶祝新年活動:「冇㗎!因為英國冇Chinese New Year呢樣嘢,但係佢哋學校Canteen就會,所以嗰一晚嘅嘢食呢,就係Chinese Food。但係Not really Chinese Food,即係嗰日就會整啲咩春捲啊嗰啲畀大家,咁樣就當係Celebrate Chinese New Year 咁樣。」

連冼靖峰都好奇文佐匡在外地怎樣慶祝新年。(葉志明 攝)

同樣不在香港過年的黃奕斌被問到他的新年與大家的分別時,他指新年可以放「爆竹」:「我覺得都係自己可以放爆竹呢樣嘢,即係細個時候會係譬如會同屋企人一齊放爆竹。」

黃奕斌指新年可以放「爆竹」。(葉志明 攝)

說到賀年食品大家都有著不一樣的見解,冼靖峰第一時間想到的就是「糕」:「蘿蔔糕、年糕,因為糕步步高昇。」文佐匡想到的是「零食盤」,但應該是「全盒」,他每次都會把「瑞士糖」吃掉:「用嚟招呼客人嘅,但通常都係我食嘅。」而黃奕斌就表示江浙那邊有很多糕點:「例如桂花糕同埋有啲係佢一片一片,其實都叫做白糖糕好似香港嗰啲,佢係一片一片咁撕出嚟食嘅。」

冼靖峰第一時間想到的就是「糕」。(葉志明 攝)

文佐匡想到的是「零食盤」,但應該是「全盒」。(葉志明 攝)

黃奕斌就表示江浙那邊有很多糕點。(葉志明 攝)

對於新年的傳統,冼靖峰表示自己從小到大都在香港過新年,但就看見科技日新月異,連拜年的方式都有變:「我見過曾經就係出去飲茶,隔離枱係手機video call咁拜年,全程都係手機video call,擺住喺度,因為我哋中式食飯茶樓係有個轉轉,擺住喺中間,跟住就去轉住咁樣去食飯。」

冼靖峰表示自己從小到大都在香港過新年,但就看見科技日新月異,連拜年的方式都有變。(葉志明 攝)

而講到新年的餘慶節目,黃奕斌就想到「大細」、「魚蝦蟹」:「一開始呢因為我性格係比較保守啲,我唔會一次過落太大。但係小小地咁樣買下買下,最後贏返少少錢其實都好開心,其實重要係個過程。」說到「魚蝦蟹」文佐匡兩眼發光:「魚蝦蟹啊,我嗰瓣嘢嚟㗎,每一次喺香港都會玩。」

新年的餘慶節目,黃奕斌同文佐匡就同樣想到「魚蝦蟹」。(葉志明 攝)

至於大家最愛的逗利是方面,多年來逗回來的利是又會是怎樣安排。冼靖峰坦言自己的利是錢是上繳爸爸媽媽:「爹哋會分返十分一咁樣,但係大個咗之後其實依家就係全數都係畀我自己。」他提到由18歲開始,所逗的利是都由自己保管,立即被兩位兄弟嫌棄「太遲」。而文佐匡則表示自己由中學開始所逗的利是已經是自己保管:「中學之前係媽媽keep嘅,中學之前唔知點解呢,我喺香港嗰時候媽媽就keep曬,就唔畀我嘅,因為驚我亂咁洗啊,或者去買啲冇用嘅嘢返嚟。但係我去到英國留學嗰時,咁我新年唔喺度,我細佬就會幫我去逗埋啲利是,跟住呢就畀返我。」黃奕斌都表示自己小時候的利是錢都是由爸爸媽媽來保管,但長大後他就會拿利是錢去買禮物給媽媽:「我每年都係呢個時候攞返一部分一小部分利是錢幫佢買個禮物。」他透露今年買了一個公仔給媽媽,因為想見到她開心的樣子。

冼靖峰坦言自己的利是錢是上繳爸爸媽媽。(葉志明 攝)

文佐匡則表示自己由中學開始所逗的利是已經是自己保管。(葉志明 攝)

黃奕斌都表示自己小時候的利是錢都是由爸爸媽媽來保管。(葉志明 攝)

被問到逗利是最多有多少位數字時,三位都不約而同表示有「五位數字」,冼靖峰再自爆最大的一封利是就有五位數字,令到黃奕斌及文佐匡都表示羨慕,文佐匡更叫冼靖峰介紹這個人讓他認識。而怎樣用逗回來的利是錢時,文佐匡就說自己都不知道,因為逗回來後幾個月就會花光了。愛吃東西的冼靖峰就表示這筆錢他會拿來吃:「我都係食嘢,食好嘢!同friend食好嘢,同屋企人食好嘢咁樣。」

被問到逗利是最多有多少位數字時,三位都不約而同表示有「五位數字」。(葉志明 攝)

傳統的賀年食品例如:角仔、煎堆等,他們被問到有否食過時,冼靖峰第一時間表示「搞唔掂」:「煎堆鹹水角嗰啲我係好鐘意食嘅,但係講真入行之後,都好似冇再食過,因為實在太高卡路里!」因為要保持好的身形,冼靖峰對這些高熱量的食物都拒於門外。他指自己小時候很愛吃,更一次過可以吃十多粒:「細個好鐘意食,煎堆係咪一舊舊波咁,十幾舊!」當大家都以為十多粒是小小的一粒時,冼靖峰自爆是「大大粒」的,可以吃十多粒。

傳統的賀年食品例如:角仔、煎堆等,他們被問到有否食過時,冼靖峰第一時間表示「搞唔掂」。(葉志明 攝)

有沒有幫手一起弄食品時,黃奕斌笑指自己有幫家人包餃子:「啲餃子幫手一齊包,通常嗰幾件冇人食,我自己食返。」冼靖峰的經歷的確比較多,他指新年到親戚家拜年時,都會幫忙包「上海雲吞」,原來他的親戚都十分慷慨,繼婆婆弄二十底蘿蔔糕派街坊外,這個親戚也會包上千粒雲吞派街坊。

黃奕斌笑指自己有幫家人包餃子,但通常都散晒。(葉志明 攝)

還有什麼新年傳統是要跟著做,冼靖峰即說自己很迷信,年初一一定不會洗頭,即使當日有工作都不會洗頭。除了不洗頭外,他更指「赤口」(年初三)不會外出,因為怕有口舌之爭。講到湯圓時,他又有一個故事有關湯圓,他與弟弟的堅持讓兩位兄弟都驚訝不已。看來身為90後的冼靖峰經歷的確比較多。

還有什麼新年傳統是要跟著做,冼靖峰即說自己很迷信,年初一一定不會洗頭。(葉志明 攝)

嗚謝

Hugo:

Makeup|King yip @ kingsmakeup

Hair| Hugo Poon @PRIVATE i salon



Archie:

Makeup|King yip @ kingsmakeup

Hair| Hugo Poon @PRIVATE i salon



Sean:

Makeup|King yip @ kingsmakeup

Hair|Jaffy Wong @hair.corner.k11