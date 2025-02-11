專訪｜冼靖峰最愛睇阿爸買桔講價　文佐匡同黃奕斌好多習俗都唔識

農暦新年前後都有不少有關的傳統習俗，例如：大掃除、準備賀年食品、吃團年飯、行花市、逗利是、拜年等，現今新一代（Z世代）又對農暦新年的知識有多少？冼靖峰、黃奕斌、文佐匡接受《香港01》的專訪，當中有兩位更是「00後」，三位一同細述自己所知道的新年習俗。

冼靖峰、黃奕斌、文佐匡。(葉志明 攝)

首先問到大家對新年的第一印象時，文佐匡即表示「逗利是」。黃奕斌就表示與家人吃東西：「會同屋企人食一啲之前喺list度寫咗好耐，咁新年呢大家就會每一間都會試。」而三位之中較為年長的90後冼靖峰就指吃年糕、蘿蔔糕都必做，但家裡就有個傳統：「打麻雀係我屋企一個好正嘅傳統，因為阿爸阿媽仲有我同細佬就啱啱好就湊夠一台，咁我哋就係會初一嘅時候，食完夜晚飯啦，一齊打麻雀就有機會打天光。」冼靖峰之後就會跟家人去拜年。

三位之中較為年長的90後冼靖峰就指吃年糕、蘿蔔糕都必做。(葉志明 攝)

至於小時候新年會做的是什麼，文佐匡繼續表示是「逗利是」及「family gathering」，而黃奕斌就說小時候與家人吃完團年飯會有餘興節目，他自爆曾扮爸爸煙。反而冼靖峰經歷好像比兩位還多，但他說到吃就表現得十分興奮，更大讚婆婆及嫲嫲很厲害：「我婆婆好犀利，佢會整二十底蘿蔔糕，周街派比街坊，我哋當然又會攞到幾底，都幾開心。」

文佐匡小時候新年的記憶只剩下「逗利是」。(葉志明 攝)

而被問到會否「行年宵」，冼靖峰興奮地表示最喜歡看他爸爸「講價」：「我好鐘意行年宵，因為我好鐘意見到我阿爸講價，我阿爸就最鐘意喺行年宵嘅時候講價。」他更即席模仿冼爸爸「講價」場面：「你棵桔，唔減五十蚊！明日都冇得用㗎喇喎，冇得賣㗎喇喎，畀我啦！」黃奕斌及文佐匡在這一方面的經歷就沒有太多，而文佐匡更表示未去過年宵，聽到在旁的冼靖峰都示禁「吓」了一聲：「你冇行過年宵？」原來因為文佐匡小時候已經不在香港過：「因為我細細個由細到大都唔喺香港㗎嘛，中學嗰陣時已經系英國嗰邊留學。所以我返到嚟香港，而家都係近呢兩三年，我先至喺香港又再喺香港同屋企人一齊過返年。」

冼靖峰興奮地表示最喜歡看他爸爸「講價」。(葉志明 攝)

連冼靖峰都好奇文佐匡在外地怎樣慶祝新年，他說當地不會有大型的慶祝新年活動：「冇㗎！因為英國冇Chinese New Year呢樣嘢，但係佢哋學校Canteen就會，所以嗰一晚嘅嘢食呢，就係Chinese Food。但係Not really Chinese Food，即係嗰日就會整啲咩春捲啊嗰啲畀大家，咁樣就當係Celebrate Chinese New Year 咁樣。」

連冼靖峰都好奇文佐匡在外地怎樣慶祝新年。(葉志明 攝)

同樣不在香港過年的黃奕斌被問到他的新年與大家的分別時，他指新年可以放「爆竹」：「我覺得都係自己可以放爆竹呢樣嘢，即係細個時候會係譬如會同屋企人一齊放爆竹。」

黃奕斌指新年可以放「爆竹」。(葉志明 攝)

說到賀年食品大家都有著不一樣的見解，冼靖峰第一時間想到的就是「糕」：「蘿蔔糕、年糕，因為糕步步高昇。」文佐匡想到的是「零食盤」，但應該是「全盒」，他每次都會把「瑞士糖」吃掉：「用嚟招呼客人嘅，但通常都係我食嘅。」而黃奕斌就表示江浙那邊有很多糕點：「例如桂花糕同埋有啲係佢一片一片，其實都叫做白糖糕好似香港嗰啲，佢係一片一片咁撕出嚟食嘅。」

冼靖峰第一時間想到的就是「糕」。(葉志明 攝)

文佐匡想到的是「零食盤」，但應該是「全盒」。(葉志明 攝)

黃奕斌就表示江浙那邊有很多糕點。(葉志明 攝)

對於新年的傳統，冼靖峰表示自己從小到大都在香港過新年，但就看見科技日新月異，連拜年的方式都有變：「我見過曾經就係出去飲茶，隔離枱係手機video call咁拜年，全程都係手機video call，擺住喺度，因為我哋中式食飯茶樓係有個轉轉，擺住喺中間，跟住就去轉住咁樣去食飯。」

冼靖峰表示自己從小到大都在香港過新年，但就看見科技日新月異，連拜年的方式都有變。(葉志明 攝)

而講到新年的餘慶節目，黃奕斌就想到「大細」、「魚蝦蟹」：「一開始呢因為我性格係比較保守啲，我唔會一次過落太大。但係小小地咁樣買下買下，最後贏返少少錢其實都好開心，其實重要係個過程。」說到「魚蝦蟹」文佐匡兩眼發光：「魚蝦蟹啊，我嗰瓣嘢嚟㗎，每一次喺香港都會玩。」

新年的餘慶節目，黃奕斌同文佐匡就同樣想到「魚蝦蟹」。(葉志明 攝)

至於大家最愛的逗利是方面，多年來逗回來的利是又會是怎樣安排。冼靖峰坦言自己的利是錢是上繳爸爸媽媽：「爹哋會分返十分一咁樣，但係大個咗之後其實依家就係全數都係畀我自己。」他提到由18歲開始，所逗的利是都由自己保管，立即被兩位兄弟嫌棄「太遲」。而文佐匡則表示自己由中學開始所逗的利是已經是自己保管：「中學之前係媽媽keep嘅，中學之前唔知點解呢，我喺香港嗰時候媽媽就keep曬，就唔畀我嘅，因為驚我亂咁洗啊，或者去買啲冇用嘅嘢返嚟。但係我去到英國留學嗰時，咁我新年唔喺度，我細佬就會幫我去逗埋啲利是，跟住呢就畀返我。」黃奕斌都表示自己小時候的利是錢都是由爸爸媽媽來保管，但長大後他就會拿利是錢去買禮物給媽媽：「我每年都係呢個時候攞返一部分一小部分利是錢幫佢買個禮物。」他透露今年買了一個公仔給媽媽，因為想見到她開心的樣子。

冼靖峰坦言自己的利是錢是上繳爸爸媽媽。(葉志明 攝)

文佐匡則表示自己由中學開始所逗的利是已經是自己保管。(葉志明 攝)

黃奕斌都表示自己小時候的利是錢都是由爸爸媽媽來保管。(葉志明 攝)

被問到逗利是最多有多少位數字時，三位都不約而同表示有「五位數字」，冼靖峰再自爆最大的一封利是就有五位數字，令到黃奕斌及文佐匡都表示羨慕，文佐匡更叫冼靖峰介紹這個人讓他認識。而怎樣用逗回來的利是錢時，文佐匡就說自己都不知道，因為逗回來後幾個月就會花光了。愛吃東西的冼靖峰就表示這筆錢他會拿來吃：「我都係食嘢，食好嘢！同friend食好嘢，同屋企人食好嘢咁樣。」

被問到逗利是最多有多少位數字時，三位都不約而同表示有「五位數字」。(葉志明 攝)

傳統的賀年食品例如：角仔、煎堆等，他們被問到有否食過時，冼靖峰第一時間表示「搞唔掂」：「煎堆鹹水角嗰啲我係好鐘意食嘅，但係講真入行之後，都好似冇再食過，因為實在太高卡路里！」因為要保持好的身形，冼靖峰對這些高熱量的食物都拒於門外。他指自己小時候很愛吃，更一次過可以吃十多粒：「細個好鐘意食，煎堆係咪一舊舊波咁，十幾舊！」當大家都以為十多粒是小小的一粒時，冼靖峰自爆是「大大粒」的，可以吃十多粒。

傳統的賀年食品例如：角仔、煎堆等，他們被問到有否食過時，冼靖峰第一時間表示「搞唔掂」。(葉志明 攝)

有沒有幫手一起弄食品時，黃奕斌笑指自己有幫家人包餃子：「啲餃子幫手一齊包，通常嗰幾件冇人食，我自己食返。」冼靖峰的經歷的確比較多，他指新年到親戚家拜年時，都會幫忙包「上海雲吞」，原來他的親戚都十分慷慨，繼婆婆弄二十底蘿蔔糕派街坊外，這個親戚也會包上千粒雲吞派街坊。

黃奕斌笑指自己有幫家人包餃子，但通常都散晒。(葉志明 攝)

還有什麼新年傳統是要跟著做，冼靖峰即說自己很迷信，年初一一定不會洗頭，即使當日有工作都不會洗頭。除了不洗頭外，他更指「赤口」（年初三）不會外出，因為怕有口舌之爭。講到湯圓時，他又有一個故事有關湯圓，他與弟弟的堅持讓兩位兄弟都驚訝不已。看來身為90後的冼靖峰經歷的確比較多。

還有什麼新年傳統是要跟著做，冼靖峰即說自己很迷信，年初一一定不會洗頭。(葉志明 攝)

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