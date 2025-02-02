前港姐豪擲2600萬狂掃港樓5個單位　56歲仍單身曾後悔做第三者

56歲的郭少芸先後三次離巢無綫（TVB），2018年決心北上發展，投身直播帶貨及出席商演，並在內地定居。郭少芸密密吸金「賺人仔」，先後在順德和杭州置業，更曾在微博分享杭州新居的環境。近年香港樓市大幅下滑，郭少芸再度出擊狂掃「磚頭」，在短短3個月內連掃五伙單位，絕對是娛圈樂的低調富婆。

郭少芸新年開箱。（小紅書截圖）

郭少芸返內地發展狂賺人仔。（小紅書截圖）

郭少芸去年10月斥資約1709萬元連購4個沙田第一城單位，實用面積介乎284至304方呎，據市場消息指，若全數以意向價月租1.45萬元租出，年租金收入可達近70萬元，租金回報率逾4厘，優於銀行定存利率。

購入沙田第一城4個單位。（資料圖片）

除上述4個單位外，郭少芸還於去年12月斥資903.5萬元購入鰂魚涌太古城一伙兩房單位，該單位為海天花園恒天閣高層D室，實用588方呎，實呎15,366元，屬低市價水平。換言之，郭少芸在過去約3個月，最少購入5個物業，涉資約2612.5萬元。

再購入太古城一個高層單位。（資料圖片）

點擊睇太古城海天花園恒天閣高層D室：

郭少芸於1992年參加《香港小姐》，雖然十二強止步，但獲TVB簽約成為旗下藝人，拍過《律政強人》、《大鬧廣昌隆》、《先生貴姓》、《愛‧回家》 等劇集，被封為「御用惡女」，未曾試過擔正演出。

《大鬧廣昌隆》。（電視截圖）

《丫鬟大聯盟》（電視截圖）

感情方面，郭少芸至今仍是單身，過去僅公開過兩段戀情，包括有婦之夫的劉少君和TVB編導鍾國強。郭少芸入行初期拍《真情》認識劉少君，二人戲假情真，令劉少君與太太周秀蘭離婚，多年後郭少芸接受訪問坦言後悔曾做第三者，指自己當年過份投入角色，思想未夠成熟，之後不會再讓有太太的男人靠近自己。另一段與鍾國強的感情，當時郭少芸愛得好深，惟男方於1999年不幸遇上交通意外致昏迷，郭少芸當時每日去醫院探病，可惜郭少芸其後因工作壓力，最後仍是分手。

郭少芸於1992年參加《香港小姐》，十二強止步。（影片截圖）

郭少芸於1992年參加《香港小姐》，十二強止步。（影片截圖）

初出道拍《真情》與劉少君戲假情真。（影片截圖）

郭少芸多年後表示後悔與有婦之夫劉少君相戀。（微博圖片）

年過50歲的郭少芸仍保養得非常之好，她曾表示非常享受單身的生活，亦不急於找另一半。而她一向好重視家人，年前便接年逾90歲的媽媽到杭州一同生活，非常孝順。

郭少芸年過50歲仍保養得宜。（微博圖片）

年前在內地定居。（微博圖片）

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郭少芸係孝順女，年前帶埋媽媽北上定居。（微博圖片）