影帝張家輝升呢做歌手 電影片尾曲自己唱：啲budget唔係好夠

影帝張家輝今日（6/2）現身黃埔出席《新城廣播乙已年新春團拜》活動，吸引大批粉絲到場朝聖，場面非常墟冚。薛家燕在台上大讚張家輝愈來愈有型，在場觀眾大聲起哄表示認同。家輝隨即發揮幽默本色回應指：「我都係扮」，然後又大讚家燕姐冇皺紋，而且皮膚滑溜溜。氹得家燕姐開懷大笑：「我今朝去拉過皮嚟。」

張家輝即將推新歌做歌手。（陳順禎攝）

家燕姐再續指雖然未曾同張家輝合作過，但就經常在無綫碰面，而每次碰面都會說聲加油。張家輝即鬼馬回應說：「其實我而家都想收油，但每次見到馬浚偉老總，見到佢成就顯赫，我硬係好似接受唔到咁，因為會諗起以前同佢拍劇嘅時候，同佢係球場打波嘅畫面。」家燕姐接住又提到新的一年演藝事業大家又要努力向前，問張家輝可不可以給一些鼓勵說話。張家輝笑說：「有得做就做啦！」惹起現場一片笑聲。張家輝續笑說：「總之做好自己就得，都係大家努力工作。」

家燕又提到他即將推出新歌做歌手，張家輝笑言：「其實我不嬲冇野心做歌手，而今次係部電影上要有一首片尾曲，你要知而家啲budget又唔係好夠，變咗我搵人唱我又要俾錢人哋。而啲監製就叫我你自己搞啦，咁變咗下下都要自己做囉。」