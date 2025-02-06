新城圍拜｜薛家燕獲影帝張家輝大讚冇皺紋：今朝我去拉皮嚟

薛家燕（家燕姐）今日（6/2）現身黃埔出席《新城廣播乙已年新春團拜》活動，影帝張家輝亦有現身出席，吸引大批粉絲到場支持，場面非常熱鬧。薛燕姐接受《香港01》訪問時大讚家輝熱愛工作，為人謙虛有禮：「記得以前喺無綫見佢嘅時候，佢係好乖，可能因為我哋係前輩，佢見到我哋好客氣嘅，見到我哋都會同我哋打招呼。同埋見到佢做事好勤力，每做一樣嘢都會全力以赴，咁所以我覺得佢係後輩嘅一個借鏡。我點解咁講，除咗你有自己嘅天賦之外，有自己嘅才藝之外，你要努力至得嘅，佢憑着自己嘅努力，再加上佢喺電影方面嘅付出，得到影帝。變咗頭先我同佢講，你要俾啲鼓勵我哋電視圈，所有年青嘅朋友，今日我能夠見到佢，我真係好開心。」

薛家燕大讚影帝張家輝型仔。（陳順禎攝）

被問到近距離接觸有否過電？家燕姐笑說：「我真係覺得佢好型仔，同埋靚咗好多，不過佢都贈返我兩句，問我點解冇皺紋，我就話今朝我去拉皮嚟，哈哈！（會唔會邀請嘉輝上節目受訪？）我諗住會呀，原來佢係歌手，因為佢出新歌，變咗頭先我同范振鋒佢哋講，快啲約家輝上節目做訪問，介紹吓佢嘅新歌。同埋我喺網上上面都有聽佢唱嘅歌，覺得佢唱得唔錯，如果佢再俾心機啲唱，會係更好聽嘅歌曲曲嚟。」

薛家燕大讚影帝張家輝型仔。（陳順禎攝）

影帝張家輝亦有現身出席，吸引大批粉絲到場支持，場面非常熱鬧。（陳順禎攝）