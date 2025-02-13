74歲單親媽陪愛女返母校校慶　女兒挽媽媽手甚感觸︰彷彿重拾童年

現年74歲的李司棋有過兩段失敗婚姻，跟任法醫官的首任丈夫葉志鵬育有一女葉子青，80年代中期，李司棋去加拿大坐「移民監」，女兒和爸爸留在香港，結果丈夫有第三者提出離婚，結束19年婚姻，而女兒選擇跟爸爸生活，直到長大後兩母女才重修舊好。日前葉子青返母校瑪利諾修院學校舉行的一百周年校慶，她在社交平台透露很開心媽媽李司棋能答應陪她一齊返母校，滿懷感恩表示：「能夠『拉着媽媽的手上學去』，彷彿重拾童年。」

葉子青拉住媽媽李司棋嘅手好大感觸。（IG@leslieyip0911）

李司棋與囡囡曾有隔膜。（IG@leslieyip0911）

葉子青在IG分享了多張合照，兩母女一身高貴優雅打扮，十足孖公仔有影皆雙。葉子青幾乎每張相都挽住媽媽的手合照，而司棋姐一身紅裙打扮甚為搶鏡，同場還有劉美君、應屆環球小姐香港區冠軍姚祖恩（Jojo）等。葉子青透露自己1991年離開Maryknoll之後，從未返過香港參加World Wide Reunion，轉眼間，已經34年沒有見過由幼稚園到中五的同學。

李司棋陪女兒返母校校慶。（IG@leslieyip0911）

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為參加今次母校一百周年校慶，葉子青專誠由馬尼拉完成節目主持工作後趕赴機場，雖然行程緊密，但她覺得一切都是值得︰「瑪利諾是我童年的全世界。我的人生觀、世界觀、自我價值、人生態度等，就是那12年在紅磚校園裏培育出來的。」她表示開心能重遇一班校友，雖然均已年過半百，但各有際遇，醞釀了不同的氣質。晚宴上，當合唱校歌時，葉子青更一度忍不住感觸落淚。

應屆環球小姐香港區冠軍姚祖恩（Jojo）都有出席。（IG@leslieyip0911）

JoJo似乎係全場焦點。（IG@joannejosephinerhodes）

不過，最令葉子青難忘，是媽媽答應和她一起出席校慶活動，她寫道：「校慶活動與舊同學reconnect固然是重要環節，但今次extra special嘅，係媽媽竟然答應和我一起出席。最初姑媽着我邀請她的時候，我知道她有猶豫。就好似兩年前我回香港回去探母校的時候一樣，能夠『拉着媽媽的手上學去』，彷彿重拾童年。謝謝媽媽願意陪我出席。」

李司棋亦有在IG上載分別與女兒和劉美君的合照，表示：「1.同子青去 Maryknoll 嘅Gala Dinner，佢哋成班同學仔久別重逢，個個開心又激動。2. 席間遇到Prudence，佢keep得好好，時間一直停留住咁。」

李司棋話見到囡囡跟成班同學仔久別重逢，個個開心又激動。（IG@leeszekee）

現場仲有劉美君。（IG@leeszekee）

葉子青有三段婚姻，與首任丈夫吳海謀結婚僅維持4年，2015年與任職電視台高層的第二任丈夫Anson因生活節奏不同分開，至2023年再婚找到真命天子，身為媽媽的李司棋亦有飛往加拿大見證女兒婚禮，開心女兒找到好歸宿，場面溫馨熱鬧。

好幸福！！（網上圖片）

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