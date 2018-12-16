【萬千星輝】林淑敏超專業患癌照開工　終奪「最佳女配角」　

林淑敏連續兩年憑處境劇《愛回家之開心速遞》裡飾演「大小姐」龍力蓮（Mandy）一角入圍，今年終於以大熱姿態贏得《萬千星輝頒獎禮2018》「最佳女配角」。林淑敏在去年已是「最佳女配角」的大熱人選，可惜最後輸給爆冷的朱晨麗。估不到，「大小姐」的氣勢持續到今年，最終成功得獎！聲沙沙的林淑敏上台講得獎感言時亦重提自己患癌一事，她稱：「多謝感謝主耶穌，入行10幾嚟最想多謝珍姐（曾勵珍）。我記得7年前得咗一場大病，係樂小姐（樂易玲）叫我唔洗擔心，繼續返公司返工！喺我最需要一份工係Sandy（余詠珊）用我，獎唔係屬於我，係屬於《愛回家之開心速遞》所有人。」林淑敏亦不忘多謝老公，她稱：「我多謝我先生，係佢不斷支持我，有人俾錢你做你自己鍾意做嘅嘢係好難得，多謝Andy！」

相信大家好都滿意今年嘅「最佳女配角」結果！（葉志明攝）

林淑敏在微博上表示自己在2010年不幸患上第二期乳癌，她為不耽誤劇集拍攝，癌症治療期間並未停工，堅持參演《法證先鋒III》因化療頭髮一夜之間落光，不得不戴上假髮參與拍攝。經歷過多次化療同手術切除腫瘤後，終抗癌成功。她曾在訪問憶述抗癌經過，她稱在患癌之初，一直隱瞞身在加拿大的父母，甚至勸說當時仍是男友的丈夫陳中原離開。但在抗癌的路上，丈夫一直陪伴在林淑敏身邊，悉心照顧以及支持她，兩人也在2013年步入教堂，正式成為夫婦。

二人相當恩愛！（圖片來源：視覺中國）

【萬千星輝】林淑敏奪「最佳女配角」 重提患癌：先生不斷支持

林淑敏2000年因參加香港小姐競選而入行，並獲得「網上最奪目小姐」獎項。她於2002年起開始參演無綫電視的劇集；早期擔當的都是不起眼的配角，如妓女、女友、情婦、二奶等負面角色或閒角。2005年曾經憑《翻新大少》榮獲提名《2005年度萬千星輝賀台慶》「飛躍進步女藝員」。直到2010年至2013年密集式出現在多部劇集而受關注，其中《仁心解碼》飾演的邪教教徒潘小敏、《點解阿Sir係阿Sir》的女教師陳美美（Miss Chan Chan）、《衝呀！瘦薪兵團》中飾演的陳愛蓮、《幸福摩天輪》的文婉嫻（靚媽）以及《On Call 36小時II》的自私媽媽周夜虹（虹虹）一角更備受矚目，大獲好評。

「大小姐」得到觀眾喜愛，較早上她更再獲「民選最佳女配角」。（梁碧玲攝）

患癌期間不停工，頭髮假髮堅持拍攝！（IG圖片）

近年，林淑敏飾演大小姐龍力蓮走紅，她把野蠻潑辣卻又對愛情有憧憬的大小姐發揮得淋漓盡致，得到網民一致認同。平時在劇中尖酸刻薄、野蠻潑辣和大罵別人的畫面深得觀眾喜愛，更是百看不厭。《萬千星輝頒獎禮2018》前夕，林淑敏繼上年後再獲網友選為「民選最佳女配角」，她更在IG回覆指：「感謝天父！多謝大家對愛回家和對我們的支持和喜愛！網上每一個窩心的留言和打氣我都會仔細看。沒有您們，我什麼也不是。您們的喜愛對我來說，係緊要過出糧嘅！」她更不忘多謝《愛回家之開心速遞》的幕後團隊稱：「假如沒有好角色和好劇本；沒有一班想拍好東西的幕後製作人們，我就什麼也不是。」

相信送水輝都好戥大小姐開心！（IG圖片）

值得一提，林淑敏今年初由無綫電視基本藝人合約轉為經理人合約，再次成為TVB「親生女」，既有實力又與TVB親上加親，再加上網民的助力，種種因素下，林淑敏和眾網友最終得償所願，實在是可喜可賀！