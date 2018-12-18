【風味實驗室】郭德綱徒弟講「男尊女卑」捱轟　網友：清朝遺毒！

雖說現今社會男女平等，但仍然存在著「男尊女卑」的思維，總覺得男性是主導一切優於女性。最近內地就有一名相聲演員張雲雷在節目《風味實驗室》中，大談男女問題講到「女人應該做家務？」，沒想到他脫口而出認為「女人你連家務活都幹不好，我娶你幹嘛？」引來唔少網友熱議，他更被洗版痛批是大男人完全不尊重女性。

張雲雷的言論被批大男人。（網上圖片）

講到明無法接受男主內女主外

主持人講到過去好多事情將女生視為理所應當，就好似生小孩﹑煮飯…莫名身上承擔了好多義務，即使來到新時代女性又被加上好多義務，好多時候女性是被動的。但對於張雲雷來講他覺得女生是應該要做些甚麼，可以不煮飯但總不可以甚麼都不做：「最簡單的，說家裡的收拾吧！（你覺得她應該收拾，還是商量好分配幹別的？）我覺得就應該（收拾），女人你連家務活都幹不好，我娶你幹嘛」即時令在場女性嘉賓嘩然，直指他是「民國想法」引來爭議。

張雲雷又講到自己絕不能接受「男主內女主外」：「你嫁給我，我不非得讓你去外面每天工作去。我接受不了，我的思想比較傳統。」主持人認為張雲雷的思想仍停留女性固定形象，好大部分是同他生長與工作有關這是有影響的。另外，他亦坦承既然自己有這一種傳統思想，絕不會想找一位只是想被寵著的女生，即使他唔介意他母親亦會介意，無意中可見他是一位多麼傳統的男子。

張雲雷認為女人要做家務。（網上圖片）

好多網友批評他的思想是「清朝遺毒」。（視覺中國）

正正因為他這一翻睇法惹來廣大網友批評，認為現今社會平等家是共同的，沒理由說應不應該，家務不是看性別而是看性格跟能力決定「大男人主義要不得」﹑「直男癌真可怕」﹑「男女都是一樣的」…一致話他是「清朝遺毒」。但另有人就力撐他，認為他只不過是講出個人睇法而已，這一個只是他的理想觀點自然有人喜歡，無謂作出指責。

現年26歲的張雲雷是內地新生代相聲演員，師承大師級的郭德綱，因為他長相清秀功底好，是相聲界的小鮮肉擁有好多粉絲，時裝打扮更甚有韓星味添。