周潤發憶80年代到韓國拍戲做代言人：每餐同工作人員食泡菜！

韓國MBC《真實故事探索隊》今年10月特意來港採訪周潤發，了解他捐贈全副身家的原因之餘，也大談發哥與韓國之間的淵源。原來在80年代初期，周潤發就曾到韓國拍攝電影，1989年，發哥也到當地拍廣告和參與MBC綜藝節目，可見發哥早在29年前，已和MBC結下不解之緣。

周潤發憶述拍攝《巡城馬》時，要跟着韓國的工作人員一起吃泡菜和排骨湯。（影片截圖）

發哥當年為韓國飲品擔任代言人，當中對白「我愛你」一直傳頌至今。（影片截圖）

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傳發哥跟無綫有約 劇組拉大隊赴韓拍外景

發哥在80年代初到韓國拍攝于仁泰執導，梁家仁、高雄、鍾楚紅主演的電影《巡城馬》（電影於1982年上映），網上傳聞指劇組當年之所以遠赴韓國拍攝，是因為發哥當時仍屬TVB藝人，無法在香港拍攝電影，所以劇組全體到韓國拍戲。回憶起當年的拍攝經歷，發哥表示：「拍戲時的每一頓飯都是跟着韓國的工作人員一起吃泡菜和排骨湯。」

擔任MBC節目《星期六！愉快的星期六》嘉賓時，發哥當然要重演「我愛你」俾觀眾睇啦！（影片截圖）

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1989年，發哥不單為韓國飲品Milkis拍攝廣告，當中發哥用韓文說「我愛你」的場面更被傳頌至今，所以他在節目預告重演這句經典對白；此外，發哥同年到訪韓國時，擔任MBC節目《星期六！愉快的星期六》嘉賓，在今次訪問中，節目組與發哥重溫當年參與節目的片段，令發哥不禁感嘆時光飛逝。在節目尾聲，發哥更和節目組約定，若有機會再到訪韓國，必定再次參與MBC節目，相信韓國和香港觀眾都期待這一天的到臨。

在節目尾聲，發哥約定到訪韓國時，必定再上MBC節目。（影片截圖）

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