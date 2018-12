【HMV清盤】Logo用狗仔加留聲機有典故　背後隱藏與主人感人故事

HMV數碼中國在12月18日公布,旗下HMV零售自願清盤。HMV全線店舖更經已關門,下月起將遣散70人,亦會將存貨售清。以往每逢聖誕節,大家都會走入這間掛滿小狗和留聲機的唱片店掃貨,又不禁想起,下年聖誕節已無HMV的話,又少了一個遛達好去處了。

HMV可算是近年香港人其中一個集體回憶,買CD或者行街等朋友時,HMV也是一個好去處。(資料圖片)

HMV結業,真係有啲唔捨得。(資料圖片)

說起HMV這間進駐了香港24年的連鎖唱片鋪,肯定就是亮紅色招牌HMV三個大字,以及一隻低頭「聽」著唱片留聲機,黑白色的小狗。其實HMV名字解作「His Master's Voice」,而這個HMV的由來,亦是來自這隻Logo上的小狗「Nipper」與它主人的感人故事。

大家都認得嘅HMV Logo,其實係出自呢張由佢主人所畫嘅畫《His Master's Voice》。(網上圖片)

1884年,有一隻流落街頭的小狗在英國的布里斯托出生了,幸好,同年它就被英國畫家Mark Barraud收養了,成為家中一員。不知道是否兒時養成的習慣,這隻小狗很喜歡咬褲腳,所以就被主人取名「Nipper」,即是「鑷子」或是「輕咬」的意思。Nipper與主人Mark一起渡過了3年的美好時光,直至到主人的離世。幸而,主人離世之後,Mark的兄弟Francis Barraud把Nipper接回了在利物浦,從此,Nipper就搬到了利物浦與新主人一起居住。當然,Francis還接管了一些兄弟Mark的遺物。沒錯,當中包括了那部HMV Logo中出現的留聲機。

呢張係《His Master's Voice》嘅原版,大家注意,部留聲機係唔一樣㗎。(網上圖片)

當Francis在整理兄弟Mark的遺物時,Nipper發現了當中的圓筒留聲機、一個載有兄弟Mark聲音的記錄筒(cylinder recording,早期的圓筒留聲機紀錄聲音的裝置)。每當他播放Nipper舊主人Mark的聲音時,這隻小狗總會跑到留聲機前困惑地側耳聽著,彷彿在問,為甚麼主人會藏在小盒子內?就好像主人Mark沒有離開過它一樣。Francis也常常會為Nipper播放Mark的聲音,而這一幕也深深印在Francis的腦海中。

Francis Barraud正在畫《His Master's Voice》。(網上圖片)

1985年,這隻小狗終於與它的舊主人在天國相見,Francis將它從利物浦帶回了泰晤士河畔安葬在它的舊主人Mark旁邊,同時也是它最喜愛的,追逐老鼠和野雞的地方。在Nipper去世之後的3年,畫家Francis就將Nipper聽著兄弟Mark的留聲機的畫面畫了出來,以紀念這隻可愛的小狗和他兄弟。1899年2月,Francis將這幅畫命名為《Dog looking at and listening to a Phonograph》。

1910年在瑞典出產的唱片,也印有這個Logo。(網上圖片)

其後畫家Francis決定將這幅畫更命為《His Master's Voice》,並打算在Royal Academy(皇家藝術學院)上展出,不過卻被以「沒人想知道一隻狗在做甚麼」為由而拒絕。隨後,《His Master's Voice》被另一間留聲機公司發現,並以50英磅邀請Francis用該公司出產的留聲機,重新繪畫《His Master's Voice》。隨後輾轉之間,《His Master's Voice》就成為了留聲機生產以及音樂唱片發行公司的商標,也就是大家所熟悉的HMV。