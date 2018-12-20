【HMV清盤】Logo用狗仔加留聲機有典故　背後隱藏與主人感人故事

HMV數碼中國在12月18日公布，旗下HMV零售自願清盤。HMV全線店舖更經已關門，下月起將遣散70人，亦會將存貨售清。以往每逢聖誕節，大家都會走入這間掛滿小狗和留聲機的唱片店掃貨，又不禁想起，下年聖誕節已無HMV的話，又少了一個遛達好去處了。

HMV可算是近年香港人其中一個集體回憶，買CD或者行街等朋友時，HMV也是一個好去處。（資料圖片）

HMV結業，真係有啲唔捨得。（資料圖片）

說起HMV這間進駐了香港24年的連鎖唱片鋪，肯定就是亮紅色招牌HMV三個大字，以及一隻低頭「聽」著唱片留聲機，黑白色的小狗。其實HMV名字解作「His Master's Voice」，而這個HMV的由來，亦是來自這隻Logo上的小狗「Nipper」與它主人的感人故事。

大家都認得嘅HMV Logo，其實係出自呢張由佢主人所畫嘅畫《His Master's Voice》。（網上圖片）

1884年，有一隻流落街頭的小狗在英國的布里斯托出生了，幸好，同年它就被英國畫家Mark Barraud收養了，成為家中一員。不知道是否兒時養成的習慣，這隻小狗很喜歡咬褲腳，所以就被主人取名「Nipper」，即是「鑷子」或是「輕咬」的意思。Nipper與主人Mark一起渡過了3年的美好時光，直至到主人的離世。幸而，主人離世之後，Mark的兄弟Francis Barraud把Nipper接回了在利物浦，從此，Nipper就搬到了利物浦與新主人一起居住。當然，Francis還接管了一些兄弟Mark的遺物。沒錯，當中包括了那部HMV Logo中出現的留聲機。

呢張係《His Master's Voice》嘅原版，大家注意，部留聲機係唔一樣㗎。（網上圖片）

當Francis在整理兄弟Mark的遺物時，Nipper發現了當中的圓筒留聲機、一個載有兄弟Mark聲音的記錄筒（cylinder recording，早期的圓筒留聲機紀錄聲音的裝置）。每當他播放Nipper舊主人Mark的聲音時，這隻小狗總會跑到留聲機前困惑地側耳聽著，彷彿在問，為甚麼主人會藏在小盒子內？就好像主人Mark沒有離開過它一樣。Francis也常常會為Nipper播放Mark的聲音，而這一幕也深深印在Francis的腦海中。

Francis Barraud正在畫《His Master's Voice》。（網上圖片）

1985年，這隻小狗終於與它的舊主人在天國相見，Francis將它從利物浦帶回了泰晤士河畔安葬在它的舊主人Mark旁邊，同時也是它最喜愛的，追逐老鼠和野雞的地方。在Nipper去世之後的3年，畫家Francis就將Nipper聽著兄弟Mark的留聲機的畫面畫了出來，以紀念這隻可愛的小狗和他兄弟。1899年2月，Francis將這幅畫命名為《Dog looking at and listening to a Phonograph》。

1910年在瑞典出產的唱片，也印有這個Logo。（網上圖片）

其後畫家Francis決定將這幅畫更命為《His Master's Voice》，並打算在Royal Academy（皇家藝術學院）上展出，不過卻被以「沒人想知道一隻狗在做甚麼」為由而拒絕。隨後，《His Master's Voice》被另一間留聲機公司發現，並以50英磅邀請Francis用該公司出產的留聲機，重新繪畫《His Master's Voice》。隨後輾轉之間，《His Master's Voice》就成為了留聲機生產以及音樂唱片發行公司的商標，也就是大家所熟悉的HMV。