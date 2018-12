Selena Gomez相隔兩月現身同友人滑雪　消息人士：她感到精神飽滿

童星出身的美國歌手兼演員Selena Gomez自從9月宣布暫別社交網絡之後便再無公開露面,她在10月因長期飽受紅斑狼瘡症的困擾而患上躁鬱症同抑鬱症,從而入院接受治療。有消息人士透露,Selena的健康狀況已經逐漸好轉,指她現在感到精神飽滿。

Selena 9月尾在IG上載「最後一張」照片,宣布自己暫別社交媒體,之後便再無公開露面。(IG圖片)

日前,19歲的美國演員Bailee Madison上載了一張同Selena以及模特兒Connar Franklin的合照,兩人曾經合作拍攝迪士尼劇集《少年魔法師》(Wizards of Waverly Place)。相中的Selena以全黑色打扮示人,笑容滿面,半吐舌頭,非常可愛俏皮,好友Taylor Swift也有點讚。而在同行友人Franklin的IG中也有多張Selena的照片,每張都開懷大笑,想必心情大靚。據外媒報道,這是Selena同幾位朋友包括YouTuber Aaron Carpenter, 演員Austin North, 以及模特兒Geneva Natalia等在南加州大熊湖(Big Bear Lake)滑雪的照片,雖然她的社交平台仍未更新,不過有一班朋友在身邊陪伴,相信現在的狀態都應該不錯。

相隔兩個幾月終於再見Selena,粉絲們放下心頭大石之餘也感到興奮,紛紛留言:「I'm so happy Selena's back」、「Very good to see Selena happy there」、「Selena looks so beautiful」等等。