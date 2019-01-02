曾華倩廿年前孕照賀兒子生日　林浩賢身高2米係港隊奪金泳將

娛樂圈中星二代輩出，有明星父母的優良基因，加上後天培養及父母的加持之下，星二代萬千寵愛在一身。除了入行做藝人之外，亦有不少星二代有一技之長，好像曾華倩的兒子林浩賢（Martin）就是一位游泳健將。曾華倩在大除夕Post了一張20年前的大肚照，賀1月1日出世的兒子Martin生日。

曾華倩在IG分享20年前的大肚孕照，祝賀兒子20歲生日。（IG圖片）

現年53歲的曾華倩，1996年與拍拖3年多的商人林肇基在英國倫敦註冊結婚，兩人的寶貝仔林浩賢在1999年1月1日出世，一家三口非常幸福。可惜這段婚姻只維持了6年，兩人最終在2002年離婚。離婚後她獨力照顧兒子，勞心勞力悉心栽培，直至到去年才正式復出幕前工作，至今更仍保持單身，一切都是為了專心照顧Martin。

曾華倩與兒子林浩賢多年來感情深厚。（IG圖片）

Martin亦不負媽媽所望，中學時就讀名校喇沙書院的他已經是母校泳隊代表，更有「喇沙飛魚」的稱號。他17歲時在港九區學界D1游泳決賽中，勇奪50米及100米自由泳雙冠軍，並刷新兩項香港學界紀錄，相當厲害。身為香港代表隊一員的Martin，更多次代表香港周遊列國參加國際賽事。去年他代表香港在「第61屆馬來西亞公開游泳錦標賽」4x100米自由式接力賽中，成功奪金而回，為港爭光！

Martin去年代表香港泳隊到馬來西亞參賽，勇奪金牌，相當威水！（IG圖片）

+ 3 + 2

為了照顧兒子到各地參加各種游泳比賽，曾華倩亦暫時放低自己的演藝事業，減少幕前工作，全力支持囝囝追夢。Martin從小學開始每日早上5點練水練到7點，放學又再練過，十年如一日風雨不改，曾華倩亦不辭勞苦載他去練水。每次見到兒子上台拿獎，她都難掩興奮，為Martin感到驕傲。兩母子多年來感情深厚，不時結伴行街，有如朋友一般。

曾華倩經常陪兒子到各地比賽，親身為Martin加油打氣，她亦因此減少幕前工作。（IG圖片）

+ 2

Martin轉眼間已經20歲，不止學業出色，游泳了得，身高更直逼2米，絕對是堂堂男子漢，曾華倩在IG Post了多張囝囝的舊照，並留言：「Happy Birthday to my Lovely son！」

曾華倩廿年來含辛茹苦養育兒子，如今Martin亦長大成人，能獨當一面。（IG圖片）