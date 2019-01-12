熊黛林靚衫留畀囡囡做傳家之寶：收埋咗幾袋㗎喇

熊黛林（Lynn）今日（12日）出席二手衣物環保再續平台活動，更分享自己處理衣物的方式：「有啲比較簡單嘅就拎去救世軍，有啲我覺得啱邊個朋友就會問佢哋會唔會鐘意，可能唔係著過好多次，但用過或見過報就會送畀人。」以身作則支持環保。

熊黛林表示一對孖女最黐婆婆、嫲嫲，生病的時候才黐自己。（葉志明攝）

Lynn提到自己數之不盡的靚衫：「其實有啲靚衫我就會收埋佢，諗住等我女十幾年之後，大個咗之後著，都收埋咗幾袋㗎喇。啲衫啊袋啊而家已經諗定咗，實啱兩個女！」

一講起女兒，Lynn就露出幸福的笑容，她透露：「（女兒）日日都有新鮮事，都幾搞笑，我好鐘意睇佢哋一齊傾計，𠲖𠲖吖吖咁，我哋聽唔明，但佢兩個傾得好開心。」

Lynn除了自己買靚衫，更熱衷於在網上幫女兒買衫，以致她們的衣櫥都滿了。（葉志明攝）

談到新年計劃，Lynn則表示女兒還太小，所以沒有出行計劃，主要還是在香港和長輩拜拜年，或去朋友家和其他BB玩。至於自己來年的計劃，Lynn就透露：「自己都有戲傾緊嘅，之後會做多啲嘢，做多啲嘢我個人都開心啲，自信啲。」果然是事業、家庭兩不誤。