黃曉明被質疑偷用增高鞋墊　晒赤腳相揭心酸真相

作為公眾人物，無論大大小小的事情都備受關注，內地男星黃曉明出道十幾年來家庭事業雙豐收，但他的身高一直備受質疑。日前他在北京出席「2018微博之夜」典禮，西裝骨骨的黃曉明穿着黑色皮鞋，與劉燁及郎朗一起影大合照，但就有眼利的網民發現他左腳腳背明顯隆起，因而質疑他加了增高鞋墊，在網上掀起一番討論。

黃曉明日前出席「2018微博之夜」典禮，有網民發現他左腳腳背隆起，質疑他加了增高鞋墊。（網上圖片）

據知黃曉明的官方身高是180cm，但就有網友對比照片後指出他只有170cm左右。為了證明自己的身高，他曾經在一個內地綜藝節目上脫鞋澄清，並且站在身高182.5cm的主持人杜海濤身邊以此證明，而對比後兩人確實差不多一樣高，用實際行動證明了自己的身高。

黃曉明官方身高180cm，但多年來身高一直成謎。（視覺中國）

對於出席「微博之夜」時的合照在網上瘋傳，更被網民質疑身高，黃曉明15日在微博Post了兩張左腳的赤腳照片，相中所見他的左腳腳背明顯腫起，他還透露「增高」的真相：「左腳是我的獨家限量高腳背，天生高腳背，出過事故後導致組織增生，腳面高上加高，穿很多鞋都很痛苦，就想問問天生高腳背的朋友們：那種鞋面很高，穿起來不會擠腳的鞋哪裡能買到？」

黃曉明在微博晒赤腳相，表示左腳意外受傷後組織增生，導致腳背高上加高。（微博截圖）

相中所見黃曉明的左腳腳背的確明顯突起，原來真相是一段血淚史。（微博圖片）

原因曝光後，不少粉絲都紛紛留言揭露真相背後的辛酸故事，原來黃曉明在2012年拍攝電影《白髮魔女傳之明月天國》期間從高處墮落，導致趾骨粉碎性骨折，接受手術後左腳植入4粒鋼釘及2條鋼針，他休息一個月後坐着輪椅出席電影宣傳活動，相當敬業，但手術後出現組織增生，導致腳背變形。對於黃曉明被指鞋中加了增高鞋墊，更被嘲身高造假，不少粉絲都為他抱不平：「為什麼這麼大惡意」、「希望善意多一些」、「曉明哥要注意身體」。

當年黃曉明受傷後，周潤發都有在他左腳的石膏上簽名，祝願曉明早日康復。（微博圖片）