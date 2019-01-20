【志雲拆局】大麻應合法化？　支持者被問會否讓兒子食時支吾以對

由陳志雲為香港開電視主持的《志雲拆局》最新一集便請了藥用大麻合法化支持者白仲祺、精神科專科醫生以及戒毒學校正生書院校長陳兆焯，齊齊討論「大麻應否合法化」這個話題。

去年加拿大將大麻合法化，能正式合法銷售消遣用大麻，成為全球最大巿場。作為支持以大麻藥用的白仲祺，他同時是「支持香港藥用大麻合法化」專頁管理人。他提倡在自由經濟下，大麻也可自由買賣。而且在其他先進國家，已有很多科學証明大麻藥用能止痛、減輕癌症患者化療的痛楚以及能治療肌肉硬化症。白仲祺認為政府不應就大麻合法化過於挑剔。他更認為大麻可以作為放鬆自己的娱樂，但未必會上癮。陳志雲擔心大麻合法後會被濫用，白仲祺指出煙酒合法化後也被濫用，其實合法或非法都同樣會被濫用。

作為反方的陳校長稱如大麻合法化，即使作藥用用途亦會被濫用。煙酒合法化和大麻不是同一類，除法律認可外，還要解決治本的問題。如100人中有一個食大麻，那本身的文化氣候已有差池，即使大麻藥用是正當，但濫用就是非法了。雖然白仲祺指出吸食大麻沒有傷害他人，但在人的問題上，食大麻會影響個人意志，當大麻不能滿足他們，他們便會開始吸毒。在一個未成熟的社會風氣裡，更加不應將其合法化，以減低對個人及他人的傷害。

陳志雲請來正生書院校長陳兆焯及藥用大麻合法化支持者白仲祺，討論大麻應否合法化。

當陳志雲問白仲祺有沒有兒子，他表示有。陳志雲打蛇隨棍上問：「那你會讓兒子食大麻嗎？」白仲祺支吾以對，表示會給兒子正面訊息。陳志雲笑說：「你的訊息已不正面啦！」此時白說家長有責任監管，但如果兒子不受聽，他亦管不到。

雙方各執一詞，在場的精神科醫生指食大麻是會上癮。年青人的腦仍然不斷發展，會造成思覺失調，長遠會引致精神分裂。嗎啡止痛成份比大麻高，但嗎啡只會令人疲倦及嗜睡，不會造成上癮，而且大麻害處比嗎啡更大。而香港晨曦會總幹事葉陳幔利表示，吸煙、大麻都是吸毒的入門。她表示前來晨曦會的戒毒人士一般都是成年人，同時也証明了「一次吸毒 一世戒毒」。