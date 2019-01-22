李克勤大馬踢波受傷　疑似網絡公審對手：一點都不友誼的14號

一向熱愛足球的李克勤，除了經常關注球賽之外，更是明星足球隊的成員之一。日前他到馬來西亞雲頂舉行演唱會，慶祝出道30周年，完騷後都把握機會踢了場友誼賽，但克勤似乎在賽事中與對手發生碰撞，因而引起爭執，事後他更在IG Post相鬧爆：「友誼賽但一點都不友誼」。

李克勤日前到馬來西亞舉行演唱會，老婆盧淑儀也有同行。（IG圖片）

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克勤這次去馬來西亞開騷，太太盧淑儀也有同行。原本打算完成工作後踢場波輕鬆下，但就發生不愉快事件。克勤踢完波後，在IG Story中晒出自己的傷勢，並寫上：「一點都不友誼的14號」，甚至對方的正面相放上網，寫道：「就係呢條14號，我記得你。」由於克勤沒有將涉事球員的樣貌打格，在網上掀起熱議，更惹來外界批炮轟他這種做法是網絡欺凌：「人哋球場上冇品 你網上冇品 半斤八兩」、「點解唔打乒乓波 咁咪唔會整親」。

克勤在IG Story中曝光對方14號球員的樣貌，惹來外界批評網絡欺凌，認為他不應公審對方。（網上圖片）

之後克勤更一連上載多張當日比賽的照片，除了有與隊員的合照之外，也有影到他與對方14號球員起爭執時的狀況，相中所見克勤明顯發火，火藥味甚濃。圈中好友梁漢文亦有留言：「嘈起上嚟添」，而克勤就直認：「有問候...」。有網民見到克勤與對手發生衝突的相後留言：「廣東話粗口教學」，克勤就回應：「少不了...」，可見他相當嬲，難忍怒火才發洩出來！

克勤在IG Post了多張照片，梁漢文亦有留言，克勤更直認有「問候」對方。（IG截圖）

對於克勤曝光對手的做法，有網民認為踢波受傷在所難免，而且他的傷勢並不重未免有點小題大做，但他身為公眾人物公審對方實屬不妥。不過也有人力撐克勤：「好波自然成為對手嘅目標」、「打到咁唔愉快真無癮」、「踢波應該要有火嘛，支持你！」

克勤踢波踢到成肚火！（IG圖片）