【一個因去跳舞】黃智雯想挑戰客串韓劇　對玄彬情有獨鍾

黃智雯（Mandy）今日（23日）出席內衣品牌活動，以一身性感造型示人。Mandy主持的真人騷《一個因去跳舞》正在播出，獲得不少好評，Mandy表示：「其實開心嘅，我最希望觀眾可以感受到唔單止係跳舞、認識到kpop咁簡單，而作為一個藝人，間唔時都要去做吓啲危險啲或者冒險啲嘅嘢。我覺得今次個真人騷對於我嚟講都係一個挑戰，去到嗰邊我自己覺得唔似係拍節目，真係去學、真係由零學起，喺好短時間之內pick up晒啲steps，又再同一班女團一齊拍個小小嘅mv，希望觀眾會見到個過程係點去克服同挑戰。」

黃智雯今日以性感造型出席活動，雖然平日少以性感形象示人，但內衣和時尚若配搭得宜，亦可十分型格。（梁碧玲攝）

Mandy日前在個人Instagram帳號分享拍攝《一個因》期間到醫院打針的短片，她回應道：「都幾奇遇，今次喺韓國遇到好多同跳舞無關嘅事，但好多點滴嘅嘢好想同觀眾分享。除咗跳舞之外，我喺個邊都有上戲劇課，我覺得都幾有趣，因為對方係韓國人啦，我係香港人啦，其實大家語言不通、雞同鴨講，但出到嚟又好有火花。」Mandy又謙虛表示今次以學習為主，雖然沒有太多的時間準備，中間又有很多突發事件，但是令人維持很興奮的狀態，腎上腺素直升！

黃智雯對《一個因去跳舞》節目太短而大感可惜，表示之後會在個人ig跟觀眾分享幕後花絮。（梁碧玲攝）

Mandy又透露平時自己都會看韓劇，問到有沒有機會到韓劇客串幾場，Mandy就表示：「客串我就唔知喇，我又唔識講韓文，但我覺得一個因其實可以做好多嘢，一個因可以去拍戲啦，去其他唔同國家試吓，就算做個小角色，或者過鏡臨時演員，我覺得都幾好玩，可以體驗吓人哋嘅製作，咁韓劇當然係其中一個國家我好想睇吓。」提到喜歡的男星，Mandy就說喜歡玄彬：「我好多時候都會俾佢哋嘅角色吸引，可能就咁一望未必會即刻鐘意咗佢，但我覺得韓劇有種魔力，觀眾會因為角色而喜歡上嗰位演員。」