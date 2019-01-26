少女時代Yuri以舞步向張國榮致敬　澳門見面會上演《俞利正傳》？

少女時代成員徐玄將於明天（27日），在香港舉辦首個個人見面會外，另一成員Yuri亦於下月去到澳門舉辦見面會《YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU》。少女時代成員輪住與香港和澳門SONE（少女時代粉絲）見面，粉絲們當然要場場支持。Yuri近日再抽時間拍片和粉絲打招呼，更著起白色恤衫，用舞蹈向哥哥張國榮致敬。

澳門站作為Yuri首次個人見面會的首場，她當然特別花盡心思準備。繼之前拍片，預告準備了只有她本人知道的有趣影片和神秘表演外，近日再特別拍攝一段跳舞影片。影片中的Yuri伴隨著90年代名電影《阿飛正傳》的音樂，一邊扭動身體大跳曼波舞，利用舞蹈向哥哥張國榮致敬。影片最後更出現「俞利正傳Yuri Into Macau」的字樣，未知Yuri想預告怎麼樣的驚喜表演呢？穿上白色長恤衫的Yuri，下衣失蹤的造型更是相當性感！

穿上白色長恤衫的Yuri，大曬美腿非常性感。（影片截圖）

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為了報答港澳SONE 11年來的支持，Yuri也特別加碼準備更多粉絲福利。除了購買 VIP門票的粉絲，能參加團體合照時間外，亦會在當中抽出35位幸福粉絲，送出Yuri親筆簽名海報。而入場粉絲則每人均贈送見面會海報，人人有份！除了早前公布的澳門和泰國見面會外，近日官方再宣布加開台北和日本東京3場見面會，與世界各地更多SONE作近距離接觸。

Yuri除了出演綜藝外，亦在海外行程中抽中準備見面會。（網上圖片）