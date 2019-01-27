姜濤被影到與貌似白石麻衣少女墨爺Anjan於街頭依偎：啱啱識嘅

姜濤出道無耐已有大批粉絲。(ig圖片)

參加ViuTV選秀真人騷《全民造星》出道的姜濤，入行短短數個月已成功俘虜了大批粉絲，年僅19歲的他走韓系小鮮肉路線，不單止迷倒年輕少女，就連姐姐輩的女士都好迷戀他。姜濤最煞食之處是他自稱自己從未拍過拖，最多也只是暗戀過人，真係純過蒸餾水。

姜濤自稱從未拍過拖。(ig圖片)

不過日前姜濤就被影到與一名少女現身銅鑼灣街頭，兩人看似是單獨約會，雖然他們都戴上了口罩，但姜濤一頭搶眼的髮色依然輕易被人認出。那名少女就輕輕依偎在姜濤的胸前，兩人身貼身靠得好近，狀甚親暱，相信一眾粉絲見到這一幕一定會好傷心。事後姜濤表示跟對方只是普通朋友，又指是大家諗多了。

呢位就係當日出現喺姜濤身邊嘅墨爺Anjan。(ig圖片)

而當日與姜濤孖住逛街的少女名叫墨爺Anjan，是本地一名網紅，曾客串ViuTV的劇集。Anjan樣貌跟日本女團乃木坂46的主將，兼寫真女星銷量冠軍的白石麻衣有些相似。姜濤曾公開表示自己偏愛日本女生，唔知Anjan是否他杯茶呢？

姜濤今日出席活動時被問到有關報道，他就表示與Anjan是新相識的朋友，當時是送女方去搭車，只是角度問題令人誤以為他們靠得好近，事實並非如此，又強調自己沒有拍拖。而姜濤的經理人花姐則表示會以人頭擔保姜濤沒有拍拖，如要拍拖也要先過她那關。

白石麻衣 (ig圖片)

墨爺Anjan (ig圖片)

一齊睇下姜濤同埋墨爺Anjan嘅靚相，睇下佢哋襯唔襯啦。