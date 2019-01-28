【買樓狂想#曲】搵資深演員假扮新移民　係宣傳技倆定公關災難？

ViuTV節目《買樓狂想#曲》為香港電視娛樂製作的真人秀節目之一，節目中主持火火以諷刺幽默的方式教導阿Bu、Gene和肥利三位年輕人買樓的知識及竅門，並參觀不同級數的樓宇，因其節目多提及香港人口以及住屋問題，又諷刺香港的新移民問題，所以亦吸引了不少觀眾。最近一集（第10集）講到阿Bu、Gene和肥利3位到水泉澳邨尋找當地的新移民做街訪以及探訪。不過ViuTV在Facebook上的宣傳短片一出之後，就迅即惹來一眾網民撻伐。原因不是出在節目眨低新移民，而是在該位出鏡的「新移民」身上。

一個冇鄉音嘅阿嬸，你叫我點信佢係新移民...（截圖）

原來該位出鏡的「新移民」，真身是一名叫黃劍冰的舞台劇演員。根據網上資料顯示，她擁有超過25年的舞台經驗，由1989年就已參與舞台劇製作以及演出，演出過的劇目已超過100齣，參與演出場次更超過200場之多，可謂是一名資深的演出者。當然，節目中她以「唔咸唔淡」的演出技巧飾演水泉澳邨「新移民」一角，最終還是逃不過網民「雪亮的眼睛」。有人更大力恥笑ViuTV「出手太低」、「明顯造假」、「個師奶一睇就知係假」云云。

一個正常人肯定唔會畀陌生人參觀自己屋企，個劇情仲膠過膠劇。（截圖）

當然，ViuTV這次棋差一着到底是「真心膠」，以為找演員扮唁人不會被發現，還是宣傳技巧，「博嬲嬲引人睇」吸引網民視線、點擊率呢，就不得而知，唯一可見的就是ViuTV已在該貼文中道歉。「此集部分內容是根據水泉澳邨一單位居民提供的背景及故事製作訪問片段，但由於當事人未能出鏡，我們取得住戶的同意及共識下，找來演員演繹。ViuTV對於此事引起觀眾的誤會及不快致歉，將積極檢討節目製作的處理手法，致力提升節目質素。」不過網民明顯地不太受落，繼續質疑節目的可信性。呢次ViuTV真係有少少「倒自己米」。

重溫「新移民」黃劍冰精湛演技：