【荷里活有個大老千】「奸神」龍方被王晶發掘　反派形象深入民心

正在熱播的TVB新劇《荷里活有個大老千》由無綫和王晶的星王朝合拍，集合了一班好戲之人包括秦沛、鄭則仕、湯鎮業、張慧儀、金燕玲等等，整部劇充滿懷舊特色，從題材到人物關係都是王晶的拿手之作，穿插着千術及宿怨情節。縱觀王晶導演的作品，賭片不在少數，從1981年他執導的個人首部電影《千王鬥千霸》就有「賭」的元素，但講到最經典的一定要數由周潤發和劉德華主演的《賭神》，戲中除了有型的發哥之外，飾演反派的龍方亦相當矚目。

龍方在《賭神》中飾演周潤發堂弟，他更憑藉這個角色一奸成名。（網上圖片）

香港大銀幕上的大惡人，大家一定看過很多，但被稱為「奸神」的龍方，在戲中多數飾演外表看起來溫文爾雅，實際上卻是奸詐狡猾賤格，標準的斯文敗類，令觀眾看到咬牙切齒，但就令他一奸成名。原名李建民的龍方，1971年開始在影壇發展，做過臨時演員，做過武師武指，可惜星途平平，於是決定息影從商。直至80年代中后期，王晶為《至尊無上》物色演員時，看中當時任職酒樓經理的龍方飾演戲中日本老千集團首領，之後王晶再邀他拍攝《賭神》，戲中飾演發哥堂弟的他，陷害發哥，害死其老婆張敏，衰到令人恨之入骨，成功令大家記住了「奸神」龍方。

龍方在戲中害死張敏都不放過她，被觀眾痛批是衣冠禽獸！（網上圖片）

因為一部《賭神》，令龍方被譽為發哥的最佳拍檔。他更從此在奸人這條路上，一發不可收拾。無論是《富貴兵團》中的大佐、《五億探長雷洛傳》的響尾蛇，還是《賭俠II上海灘賭聖》的黃金貴，每個角色都令人痛恨至極。在之後的十年裏他參演了多部電影，包括《衝擊天子門生》、《新碧血劍》、《奸人世家》、《地下賭王》、《暗花》等，幾乎都是演反派，一代「奸神」的稱號當之無愧！龍方演反派演得入木三分，有傳他前妻因為不滿他入行之後全都演奸角，而決定與他離婚。

龍方參演了多部劉德華、周潤發、周星馳等主演的電影，在王晶執導的電影中不乏他的身影，成為御用奸角。（網上圖片）

龍方奸人形象深入民心，但戲外就很親民，盡力滿足影迷的願望。他在2000年後淡出影圈，到內地經商。可惜在2008年11月，他因為肺癌末期醫治無效，在西安逝世，享年54歲。雖然龍方一生短暫，但他的離世卻令不少人大為惋惜。畢竟演反派演到活靈活現，演到每一個角色都令人留下深刻印象，演到令觀眾越看越恨的始終不多，而大家只能懷念龍方的每場演出，每句台詞，回味他的奸人演技。

大家一定記得龍方這經典的一幕，他更被稱為一代「奸神」。（網上圖片）

點擊下圖回顧龍方的精彩演出：