【農曆新年】50歲「型佬」吳瑞庭衣櫃大公開：男人對鞋一定要企理

農曆新年又到，香港人例必會在年初到親戚朋友家中拜年。當然，新一年又例必要着新衫，象徵新一年新開始。雖則說，「扮靚係女人嘅天性」，但對於男性來說，或者某部份男性，卻是一項既繁複，又沉悶的「工作」。不過大家煩惱新年服飾配搭之餘，不妨參考一下「TVB型佬」吳瑞庭的個人穿搭心得，說不定可以從中獲得一些靈感。 攝影：梁碧玲 場地：觀塘PenthouseParty

八、九十年代的吳瑞庭絕對是一名靚仔小生。

講起香港80、90年代的電影，吳瑞庭也參與了為數不少的作品，其中最為人所熟悉的當然是《伊波拉病毒》、《南洋十大邪術》等一系列港產Cult片，又或是《義不容情》、《蜀山奇俠》等經典電視劇。不說也不一定知道，原來他在去年（2018年）就已回歸闊別27年的TVB拍劇，雖然角色戲份還不算很多，但憑其十足的男人味，足已引起一班電視迷的留意。

近年吳瑞庭多活躍於美術指導工作，不過去年開始就返回了TVB拍劇。

早前《降魔的2.0》的記者會，他也有現身。言談之間，他在這27年中原來已轉行電影美術指導，就連近期熱播的《荷里活有個大老千》，他亦有參與其中。電視熒光幕上，他男人味十足，但其中私底下也一樣着得十分型格。

【救妻同學會】外闖27年做美指突回TVB 吳瑞庭：舊同事叫我返去

吳瑞庭的個人衣著配搭Tips（點擊圖片觀看）：