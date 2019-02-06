TWICE子瑜仙氣射箭再現　《偶像運動會》春節特輯花絮公開

有留意韓流的朋友也知道《偶像明星運動會春節特輯》（又稱：《偶像運動會》）是每年新年大家都必睇的節目，因為一眾偶像都會十分落力去參與，令大家可以見到各位偶像不同的面貌。加上不少大勢偶像如TWICE、iKON、NCT等等也會上節目，令粉絲們都會看得更加投入！今次就和大家分享一下幕後的花絮圖啊！

《偶像運動會》是韓國一年兩次的特備節目，分別會在中秋和農曆新年期間播出，讓大家可以在韓國人最重視的兩個節目上看到自己喜歡的偶像和舞台上不一樣的樣子，所以成為了韓流界的一個「傳統」。

快來接收子瑜的愛神之箭吧！（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

在《偶像運動會》上，偶像會化身成為運動員去參與不同的運動比賽，同時在賽前也會接受專業訓練，以求做到最好。有不少明星就是因為在《偶像運動會》的表演十分出色而一躍成為大勢偶像，就似宇宙少女成員程瀟當年也是因為一鳴驚人的體操表演而大熱起來。在今年的體操表演上，大家更可以見到時(G)I-DLE的台灣成員舒華的表演。

(G)I-DLE台灣成員舒華今次作為代表參加體操的比賽。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

可惜的是每年都有不少偶像因為拍攝《偶像運動會》而受傷，加上要長時間錄影，所以令不少粉絲都十分心痛，更曾有粉絲希望可以廢除《偶像運動會》。但同時間因為長時間的錄影，所以令各位粉絲可以在等待的期間和偶像互動，令大家也又愛又恨。希望偶像們在《偶像運動會》上得到好成績時，也要小心身體，和粉絲一起過健健康康的肥年啊！

「臉蛋天才」車銀優也有份參加今年的《偶像運動會》春節特輯。（網上圖片）

更多春節特輯花絮：