【多圖】無綫主播女神忽然富貴？　潮戴20萬名錶報新聞非常有米

無綫（TVB）新聞部的主播、記者一向受網民關注，不少人都好喜歡發掘他們在鏡頭下的另一面，陳嘉欣私底下非常慳家、張文采終於找到Mr. Right等等，最近有網民便發現其中一位女主播比大家想像中更富貴，她便是無綫新聞台高級主播金盈。

金盈是無綫新聞台的高級主播，與她同一職級的是麥詩敏，她們之前有總主播張文采。（電視畫面）

為何網民會指她忽然有米？原因是金盈最近都戴上一隻炒價達20萬、俗稱「熊貓」的勞力士「白面Daytona 116500」報新聞，比起其他同事更有「行頭」。

金盈最近被發現戴上炒價值20萬的名錶報新聞。（電視畫面）

點擊下圖睇清楚：

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Daytona系列一向是「勞迷」恩物，不少潮人如木村拓哉、黃偉文等都是Daytona的Fans，這款「白面Daytona 116500」最近兩年成為了搶手貨，由原價9萬多炒至高達20萬。（網上圖片）

如果你對金盈不太認識，或者以下的簡介可以令大家更了解她：

今年28歲的金盈在這一兩年間成為了新聞部高層的愛將，於2012年在珠海學院新聞及傳播學系畢業的她雖然並非名牌大學畢業生，又曾經到過HKTV和鳳凰衛視任職，但憑住精乖聽話和肯學肯做的性格，慢慢得到上頭信任，亦成為了新一代受力捧的「新聞小花」。

點擊下圖觀看她多年前在鳳凰衛視任職時的畫面：

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不過，以上簡介都未足以解釋到她為何有米到可以戴名錶返工，是關即使備受重用，身為高級主播的她人工都唔算很多。

據知，金盈有一名熱愛名錶的男友J先生，在網台工作的他有不少收藏品，所以金盈手上的名錶或者是男友借給她穿戴。

金盈和男友J先生拍拖多年。（Facebook）

其他金盈Instagram相片：

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