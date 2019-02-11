【多圖】日本第一腿模175cm彥坂櫻　自封專家網上教「賣腳」心得

不少香港女性都熱衷於着絲襪，因為絲襪有修飾雙腿的功用，可說是各位美女穿搭上的一個必備品。但走入服飾店之中，林林總總的各樣絲襪難免會「選擇困難症」大爆發，流連大半小時依然心大心細，或者包裝上的一雙長腿，會是大家參考的一個指標？

原來好多雙美腿都係出自同一位模特兒，相信大家未見其人，都已見其腳。（Instagram）

其實包裝上的一雙美腿絕對有參考價值，更為生產商的生意起關鍵性作用，所以不少老闆都願意付錢請模特兒影產品硬照，一向以高質見稱的日牌更有御用模特兒，好似這位名為彥坂櫻（Sakura Hikosaka）的「腳模」，是日牌ASTIGU的專用模特兒，所有產品硬照同樣出自她的一雙美腿。

Sakura本身從事模特兒工作，後來專注於做「腳模」，更自封為專家。（網上圖片）

Sakura在個人社交網站中所分享的美腳照比臉容還要多，亦可以看出她很熱愛自己的工作，分享不少由她擔任模特兒的產品硬照，從她的貼文中所知，她與廠商已合作長達13年，難怪她自封為「美腿專家」、「日本屈指的美腿」並經營了個人部落格「美腳的秘訣」，也絕對不為過。

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來自名古屋的Sakura身高175cm，擁有非典型於亞洲人的高挑身材，絕對是大家口中的「魔鬼化身」，但靠着超搶眼美腿突圍而出的她相貌亦不差，不過就有愛挑毛病的日本黑口網友，就指Sakura的嘴巴與牙齒有點扣分，但若然學識展現自己的長處並從中獲得自信心，又何必需要花費心機去理會他人評價？

Sakura對自己的身體充滿自信，根本不用在意其他人的批評。（Instagram）

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