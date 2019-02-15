鍾舒祺情人節升格做人妻　鍾舒漫IG送祝福：hi李C奶！

2月14日情人節，不少情侶都在網上放閃大晒恩愛，亦有人選擇在這個大日子結婚。33歲的鍾舒祺（Sukie），在情人節與樂隊Ever結他手李恒韜注冊結婚。Sukie在IG Post了兩人簽紙的照片，宣布正式升格做人妻，恭喜恭喜！

一對新人笑得好開心！（IG圖片）

Sukie分享了幾張註冊照片，相中所見新娘子穿上白色長裙，與西裝骨骨的新郎哥李恒韜在見證下簽字，正式成為合法夫妻。儀式簡約而隆重，一對新人拿着婚書笑容滿面，Sukie寫道：「14-2-2019，從今以後，我們更彼此相愛，至死不渝。在牧師見證和祝福下，我們簽字結成了夫婦。今後我們的情人節，將會是我們的結婚周年。」

注冊儀式簡單而隆重，恭喜Sukie升格做李太！（IG圖片）

熱愛音樂的Sukie參加過歌唱比賽，推出過不少作品，近年更時時與家姐鍾舒漫（Sherman）合作。她上月底被發現與李恒韜的擬結婚通知書，兩人拍拖四年多，感情穩定，更選擇在情人節註冊結婚，相當浪漫：「朋友們，抱歉我們沒有逐一報喜信。婚禮會慢慢籌備，在將來的日子，我們李先生、李太太請各位多多指教。」

一對新人在無名指紋身做婚戒，相當特別。（IG圖片）

Sukie與Sherman兩姊妹一直感情好好，見證着妹妹出嫁，Sherman都有在IG留言祝福：「今天情人節，是我過得最有意義、最有紀念價值、最感動的一個，我家的小pug終於成為人妻。hi李C奶！我3度忍淚，看見她與他都找到真愛，並且願意彼此努力經營更深的愛情，我作姐的就是滿足的不得了。爸媽身在外地不在現場，但心聯繫著我們，相信他們都高興得不得了。我心裡的感動實在難以形容，她終於成為...Someone’s Pug!!!!」

一向與妹妹感情深厚的鍾舒漫，當然都有到場見證。（IG圖片）