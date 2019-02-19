【流行都市】無綫爆騷王年接逾100個騷　安德尊：都係行行企企啫

無綫生活資訊節目《流行都市》一眾主持安德尊、劉彩玉、彭慧中、林淑敏、姚嘉妮及黃美琪等人出席今日（19/2）在將軍澳舉行的「幸運金豬賀新春」活動。大王安德尊透露今晚元宵佳節會返屋企食由媽咪親手炮製的湯圓，寓意一家人甜甜蜜蜜。

大王安德尊今日出席「幸運金豬賀新春」活動。（梁碧玲攝）

大王安德尊經常以主持身分亮相節目，口才了得不在話下，為人一向熱心熱公益，並不時出席慈善活動，有時候還會北上探訪山區居民，形象鮮明健康，深受客戶愛戴，密密接騷做司儀。大王直言：「傳聞話我接好多騷，其實一啲都唔多，我都係行行企企啫，如果你話由由年頭到年尾，大大小小嘅活動，一定過百個騷，有啲係社會嘅工作嚟嘅，為社會服務嘅嘢唔算，騷係有亦係唔停嘅，如果停咗就瓜得啦！」

大王安德尊主持無綫生活資訊節目《流行都市》深受觀眾愛戴。（梁碧玲攝）

大王安德尊亮相節目總是戴着一副無鏡片膠框眼鏡，坊間有傳他深信命理風水。大王笑言：「自己本身有5百度近視，無鏡嘅原因係我哋喺廠拍嘢嘅時候，啲燈光會照到個鏡面會一點點，燈光師要為每個鏡頭都要執，佢哋會好辛苦，個陣時有個師父話冇鏡片咪得囉，我個下靈機一觸，不如試下冇鏡片，佢哋又話Ok喎，咁從始以後就係咁啦。」

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