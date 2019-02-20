拒絕銅臭拍戲只求好劇本　霸氣任賢齊：金錢算係咩！

任賢齊昨天（19日）到港島出席酒店開幕禮活動，小齊指整個新年假期每天都很充實：「我過年返咗台北陪屋企人，然後又去澳洲悉尼開演唱會，前幾日又做電影配音，明天又返澳洲，行程好緊密，但係好事嚟，做多啲事身分又唔同，演員、普通屋企人、歌手，將自己環境同心情變化一下。」

任賢齊與梁漢文等人出席酒店開幕禮活動。（梁碧玲攝）

小齊指三個身分有不同的新鮮感，多元化發展的他很感恩有這些機會：「其實做演員有時候好封閉，拍《沉默的證人》有成年無出嚟見人，然後做歌手岀嚟見大家可以好開心Say Hi，咁唔洗拍戲咁黑口黑面，幾好玩，不停轉換心情。」

小齊整個新年也很充實的度過。（梁碧玲攝）

接下來小齊將為巡迴演唱會做準備，亦因為空餘時間不多，因此接電影工作會看重劇本：「片酬同劇本就係要好劇本，唔夠好千祈唔好搵我，我無時間。」言下之意憑金錢是很難打動小齊？「金錢算係咩，你哋唔要通通畀我！其實做嘢只要向住夢想的方向前進，只要事情做好，錢就會跟住嚟啦，所以而家盡量開心地工作，我一向拍戲都不知自己片酬幾多。」

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