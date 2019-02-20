韓國盛產「花美男」影響大　最早出現美男子原來係中國

一提起「花美男」這個形容詞，相信大家第一時間會想起韓國，好似宋仲基﹑朴寶劍﹑李準基﹑V金泰亨（防彈少年團）…多不勝數的男星幾乎清一色都是貌若如花，「男生女相」令他們在國際間大受歡迎。

其實所謂的「花美男」並不是最早從韓國流行起，在1700多年前魏晉南北朝已經盛行「花美男」，是一個美男子當道的時代。男子們的美貌風頭幾乎蓋過了美女，要數最出名的美男子就非潘岳（即潘安）莫屬，他們完全顛覆了「威猛﹑剛強」的男子形象，當時的陰柔行為與現今韓國男星幾乎不謀而合，甚至於還比韓國厲害添。

韓國盛產花美男，不少男生都模仿他們。（視覺中國）

在魏晉年代他們對於男子的要求，莫過於要皮膚白滑﹑最好身材是高挑瘦長，這就是最基本的美男子條件。假若達不到這一些條件，最容易的方法就是施以粉黛，甚至於有人服「五石散」來維持外表，最出名就是曹操的女婿何晏。所以當時的男子扮都要扮成「花美男」。歷史有記載「無不熏衣剃面，傅粉施朱」（北齊·顏氏家訓勉學）﹑「服五石散，非唯治病，亦覺神明開朗」（世說.言語），為了成為「花美男」可以話出盡法寶。

這個時代男子們幾乎都鏡不離手，一定要剃鬍化好妝先出行，絕對不可以素顏見人。就好似「陳思王」曹植，據史書《魏略》記載，有一次突然有客人去找曹植，而當時他剛沖洗完，為了以最好一面見客人他竟然要對方等待多時，只為施以敷粉見人，可見當時男子們的行為有幾誇張。

歷史上的曹植非常貪靚。（網上圖片）

不過講到最美的美男子，潘安敢排第二都無人敢認第一。潘安的美的確驚為天人，據史書記載他的容貌俊美，身姿修長，有飄逸之態，在當時是所有女性的偶像，追隨他去任何地方。最著名的就是「擲果盈車」，只要他坐車出去遊玩，不少女性就會為他丟上水果，他每每都滿載而歸，可見為人深受歡迎。而美貌同他不相上下的晉朝衛玠亦是數一數二的美男，他自小長得標緻皮膚白滑，總散發出冷漠的表情，就好似劇集《流星花園》中的花澤類似的，因為他的美自小被稱為「玉人」，意指像「玉」一樣圓潤，亦因為他自小體弱多病，經常一外出就被圍觀，所以當時有一句說話「觀者如堵牆」，意指觀看的人如堵牆一樣，結果令他有「被看累死」的感覺，所以出現「看殺衛玠」一說。

內地目前環境亦流行花美男。（視覺中國）

由此可見，大家標籤韓國的「花美男」是皮膚白滑﹑高人一等的條件，在中國古代早已出現。目前內地的男子們亦漸漸向這一方面發展，幾乎許多小鮮肉都是走「花美男」路線，就好似鹿晗﹑范丞丞﹑朱正廷…均是大受歡迎，所以話「靚仔」已經是成功一半了。

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