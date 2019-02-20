遭網友暗諷靠削骨瘦面　Lilian Kan：我唔係突然間變成咁

香港最多才多藝的女性KOL（Key Opinion Leader），好有可能是Lilian Ken（簡幗儀），有樣有身材的Lilian除了是模特兒，大學時幾乎GPA爆4的她更是一名時裝設計師，又出過4本散文寫真集，難怪有高登仔讚她是「完美的女人」。不過，一直都有一班網友指她「PS味濃」、「真人唔靚」，甚至「整過容」……

Lilian絕對稱得上是才女。（Instagram）

最近，有網友便在「連登討論區」以「Lilian Kan實證無針埋線效果媲美削骨」為題開Post，更貼出多張Lilian的舊照，暗諷她是靠整容才能夠成為女神，又指她當時上圍不及現時豐滿，提議她應該要教港女豐胸，當中更有人揚言要向海關舉報Lilian。

有網友以「Lilian Kan實證無針埋線效果媲美削骨」為題開Post，暗寸是靠整容才能夠變V面。（網上圖片）

Lilian接受《香港01》訪問時承認該批相片是她7、8年前的舊照，提到網友質疑她整容，她說：「我完全冇動過刀，但我為咗瘦面真係用盡晒所有非入侵式嘅方法，例如做Treatment、徒手小顏整骨術等等，同埋我真係瘦咗，係好多年累積返嚟，唔係突然間變成咁。」至於網友談及的「無針埋線」，她便指這是類似HIFU的療程，要隔兩三年做一次保持效果。

Lilian笑指自己塊面仍有少少Baby Fat。（Instagram）

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+ 9 + 8 + 7

問是否花了鉅款才變成V面美女，她答謂：「唔使好多錢。（但都要6位數？）咁又冇，平時做美容院做宣傳，佢哋都會Sponsor做Treatment，完全唔需要咁貴，好好彩我嘅職業令我有機會試過呢啲Treatment。」

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