【多圖】IZ*ONE宮脇咲良首次任韓國綜藝主持　最想見金秀賢李昇基

日本女團HKT48出身，韓國限定女團IZ*ONE的日本成員宮脇咲良去年10月出道，即受到當地網民注目，一舉手一投足皆成為網上熱話。最近宮脇咲良單獨演出綜藝節目《大家的廚房》，是她在韓國出道以來首次擔任固定節目主持人。今日，宮脇咲良聯同李清娥、黃光熙和節目組成員出席《大家的廚房》製作發布會，又一次成為全場焦點。

（左起）IZ*ONE宮脇咲良、李清娥和光熙一同出席《大家的廚房》製作發布會。（網上圖片）

雖然IZ*ONE的宮脇咲良謙虛表示自己韓文不太好，不過今次《大家的廚房》製作發布會上，宮脇咲良不需要翻譯，自行以韓文回答問題。宮脇咲良希望透過節目成長和認定新朋友，她坦言自己對韓國藝人不太熟識，不過就認識節目拍檔之一姜鎬童，與對方見面後感歎其身形比想像中巨大。問到最想與哪位藝人見面，宮脇咲良笑言：「我喜歡都敏俊（金秀賢在《來自星星的你》的角色），也想見李昇基前輩。」看來宮脇咲良希望可以透過《大家的廚房》，向自己曾參與的選秀節目《Produce 48》主持人李昇基致謝。至於宮脇咲良首次主持韓國綜藝表現如何，就要留意《大家的廚房》。

宮脇咲良坦言希望可以和金秀賢及李昇基見面。（網上圖片）

宮脇咲良與前輩姜鎬童合作非常愉快。（網上圖片）

逐格睇宮脇咲良出席《大家的廚房》製作發布會新聞圖！（網上圖片）

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