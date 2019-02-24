【3日2夜】陳詩欣處女遊日本　更為節目奉獻多個第一次？

由「宅男女神」陳詩欣（Eunice）同鍾晴主持的旅遊節目《3日2夜》於昨晚（23日）播出，今次二人暢遊日本和歌山，Eunice更是首次到訪日本，令她興奮不已：「感覺好新奇，連普通食魚生，原來係咁新鮮的！」

節目中，Eunice奉獻了多個第一次，在當地浸溫泉欣賞靚景時，塊面浸到紅卜卜，以至於工作人員擔心她們暈倒。Eunice笑言：「雖然浸溫泉對我嚟講好新鮮，但實在太熱，而且拍攝唔係只浸5至10分鐘就完，我同鍾晴都浸到塊面紅卜卜，搞到一位喺溫泉工作嘅婆婆好擔心我哋會暈低，當然最後都冇事。」她又指事前已穿上泳衣打底，所以披毛巾不會走光，反而擔心泳衣不夠靚。

Eunice浸溫泉浸到塊面紅卜卜，令工作人員擔心她會暈倒。

除了浸溫泉，Eunice亦有玩水上活動，更首次挑戰在水中企浮板，可惜最後以失敗告終，原因竟然是怕水：「雖然有着救生衣，但因為實在太怕水，結果我不敢企高踩浮板，凈係跪喺浮板上，但導演讚我已經好叻。」Eunice透露自己曾經學了年半游水，但都因為太怕水，未能繼續學下去，雖然她有意克服這個恐懼，但始終沒有成功：「人愈大就愈細膽，可能我上一世係俾水浸親，所以而家點學都唔識。」

Eunice同海豚亦有親密接觸。